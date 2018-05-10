助力先进制造 松江又添一家工业互联网平台

继海尔COSMOPlat之后，8日用友工业互联网创新中心在临港松江科技城揭牌，标志着又一国内工业互联网平台落户G60科创走廊。

继海尔COSMOPlat之后，8日用友工业互联网创新中心在临港松江科技城揭牌，标志着又一国内工业互联网平台落户G60科创走廊。

松江已经获批国家级工业互联网创新产业基地，集聚了包括赛迪研究院、海尔COSMO平台、明匠IOT平台等一批工业互联网重要功能平台和主体。

当天，上海市经济和信息化委员会、松江区人民政府、用友网络科技股份有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司四方共同签署《共建“用友工业互联网创新中心”战略合作框架协议》。根据协议，四方将共同发挥“市区联动、政企联手”资源协调效应，联合推动“用友精智工业互联网平台”落户G60科创走廊，共同打造国家级工业互联网示范基地。

业内认为，用友工业互联网平台是2018年最值得关注的工业互联网平台之一。该平台在松江的落地，将进一步提升松江先进制造和工业互联网高端产业集聚度。

据了解，专注企业软件和数据服务的用友网络，目前服务的企业与公共组织客户达到353万家。用友“精智”是面向智能制造的工业互联网平台，提供基于数据的场景化智能云服务，支撑智能制造创新，驱动企业商业模式与管理方式变革。目前，用友“精智”已签约杭州钢铁、中航工程、鹰牌陶瓷、延长石油等。

用友网络将以 “用友精智工业互联网平台”为依托，构建“载体+主体”、“基地+平台”的运行模式，以工业互联网平台整合长三角先进产业资源，为先进制造企业提供平台化、一体化、一站式、全要素覆盖的解决方案，以技术创新辐射和带动长三角先进制造业向“互联网+”升级。

另外，用友网络还将推动设立企业云服务产业基金注册落户临港松江科技城，重点发行企业级服务领域的产业基金。首期基金拟发行规模10 亿元，主要投资方向包括工业互联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等，加速用友在工业互联网等数字经济领域的布局。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214375-1.html

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