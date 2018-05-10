传"美丽联合"寻求下半年在美IPO，欲融资5亿美元

（原标题：Chinese fashion e-commerce firm Meili seeks $500 million in U.S. IPO）

网易科技讯 5月9日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，专注服务女性的时尚消费平台美丽联合集团（Meili Inc）正寻求在今年下半年进行首次公开募股(IPO)，筹资5亿美元。

美丽联合集团于2016年由美丽说和竞争对手蘑菇街合并而成立，现在旗下包括蘑菇街、美丽说、uni引力、锐鲨、MOGU STATION等产品与服务。消息人士表示，美丽联合集团已经委托摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本(China Renaissance)，共同领导此次上市事宜。

美丽联合集团在由美丽说和蘑菇街合并成立时，估值约为30亿美元。据消息人士透露，该公司将在美国上市。消息人士不愿意透露自己身份，因为消息还处于保密中。

针对媒体置评请求，美丽联合集团没有给予回复。所述三家投行拒绝置评。

今年寻求上市的中国科技公司，还包括智能手机制造商小米和网络服务平台美团点评（Meituan Dianping）。

根据香港旨在吸引更多科技和生物技术IPO的新规定，预计多数规模较大的IPO将在香港进行，香港、纽约和中国内地之间有关吸引IPO的竞争正在升温。

不过其中一位知情人士表示，美丽联合集团仍倾向在美国上市，因为尚未实现盈利的该公司认为，美国投资者会更熟悉其电商模式，因为亚马逊、阿里巴巴和京东等电商巨头都在美国上市。

美丽说和蘑菇街两家公司一开始都是针对女性消费者的在线市场和社交网站，重点介绍和推广服装、鞋子、护肤品和手提包等商品。

两家公司逐渐演变成类似淘宝的购物网站，它们于2016年1月份合并后创建了一个时尚服务集团。该集团旗下拥有一个网络名人和模特平台，并有了自己的时尚品牌。

美丽说创建于2009年，投资者包括腾讯、GGV Capital、红杉资本中国（Sequoia Capital China）。

相比美丽说，两年后蘑菇街由前阿里巴巴一位高管创建。蘑菇街的投资者，包括平安保险旗下风投机构平安创新（Ping An Ventures）、高瓴资本（Hillhouse Capital）和厚朴基金（Hopu Investment Management）。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214378-1.html

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