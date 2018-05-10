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甘肃发改委推进“十三五”第一批光伏扶贫项目

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-10 15:09

为助推全省脱贫攻坚战，加快推进“十三五”第一批光伏扶贫项目，省发展改革委于2018年5月7日在兰州组织召开了“十三五”第一批光伏扶贫项目推进会议。

为助推全省脱贫攻坚战，加快推进“十三五”第一批光伏扶贫项目，省发展改革委于2018年5月7日在兰州组织召开了“十三五”第一批光伏扶贫项目推进会议。省直相关部门和单位、“十三五”第一批光伏扶贫项目涉及的9个市州以及具体承担光伏扶贫项目任务的29个县（市、区）相关负责同志参加会议。29个县（市、区）负责人分别汇报了项目实施进展情况。省发展改革委、省扶贫办、省财政厅、省电力公司负责人就光伏扶贫相关政策进行了解读，进一步明确了项目推进时间节点及相关要求，并对项目推进过程中存在的困难和问题进行了现场答复。省水电设计院向与会人员讲解了光伏扶贫项目实施方案编制范本。省市县三级对实施项目进行逐一对接，并现场协调解决了大部分问题，对解决难度较大的问题提出了政策建议。

会议指出，光伏扶贫工作关系到全省脱贫攻坚战役的全面胜利，关系到2020年我省与全国同步建成小康社会大局，各地要提高政治站位，深刻认识光伏扶贫工作的重要性，将光伏扶贫工作作为政治任务认真对待，精准谋划、精准发力，确保完成光伏扶贫项目任务，以实际行动践行当前我省开展的“转变作风改善发展环境建设年”活动。一是加大资金筹措力度，千方百计拓宽筹资渠道，为项目建设提供有力的资金保障。二是合理确定项目选址，充分考虑土地性质、电网接入、光照等条件科学合理确定项目选址，不具备建设条件的，尽快完成选址调整工作。三是优化项目审批流程，进一步提高审批效率、减少审批环节，压缩审批时间，尽快完成实施方案报批工作。四是严格项目工程质量，光伏组件逆变器等主要设备要采用国家资质检测认证机构认证的产品；坚持好中选优的原则，通过公开招标等方式选择光伏行业实力较强、业绩优良、信誉良好的项目建设单位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214379-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏组件光伏扶贫

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