甘肃发改委推进“十三五”第一批光伏扶贫项目

为助推全省脱贫攻坚战，加快推进“十三五”第一批光伏扶贫项目，省发展改革委于2018年5月7日在兰州组织召开了“十三五”第一批光伏扶贫项目推进会议。
为助推全省脱贫攻坚战，加快推进“十三五”第一批光伏扶贫项目，省发展改革委于2018年5月7日在兰州组织召开了“十三五”第一批光伏扶贫项目推进会议。省直相关部门和单位、“十三五”第一批光伏扶贫项目涉及的9个市州以及具体承担光伏扶贫项目任务的29个县（市、区）相关负责同志参加会议。29个县（市、区）负责人分别汇报了项目实施进展情况。省发展改革委、省扶贫办、省财政厅、省电力公司负责人就光伏扶贫相关政策进行了解读，进一步明确了项目推进时间节点及相关要求，并对项目推进过程中存在的困难和问题进行了现场答复。省水电设计院向与会人员讲解了光伏扶贫项目实施方案编制范本。省市县三级对实施项目进行逐一对接，并现场协调解决了大部分问题，对解决难度较大的问题提出了政策建议。
会议指出，光伏扶贫工作关系到全省脱贫攻坚战役的全面胜利，关系到2020年我省与全国同步建成小康社会大局，各地要提高政治站位，深刻认识光伏扶贫工作的重要性，将光伏扶贫工作作为政治任务认真对待，精准谋划、精准发力，确保完成光伏扶贫项目任务，以实际行动践行当前我省开展的“转变作风改善发展环境建设年”活动。一是加大资金筹措力度，千方百计拓宽筹资渠道，为项目建设提供有力的资金保障。二是合理确定项目选址，充分考虑土地性质、电网接入、光照等条件科学合理确定项目选址，不具备建设条件的，尽快完成选址调整工作。三是优化项目审批流程，进一步提高审批效率、减少审批环节，压缩审批时间，尽快完成实施方案报批工作。四是严格项目工程质量，光伏组件、逆变器等主要设备要采用国家资质检测认证机构认证的产品；坚持好中选优的原则，通过公开招标等方式选择光伏行业实力较强、业绩优良、信誉良好的项目建设单位。
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