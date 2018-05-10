湖南长沙环保合作社破解农村垃圾处置难题

湖南省长沙县地处长株潭“两型社会”综合配套改革试验区核心地带，是中央确定的改革开放18个典型地区之一。县域内农村日均产生的生活垃圾量约为700吨，年产近26

干净整洁的湖南省长沙县农村光明图片

1．建立环保合作社，引导农民参与

湖南省长沙县地处长株潭“两型社会”综合配套改革试验区核心地带，是中央确定的改革开放18个典型地区之一。县域内农村日均产生的生活垃圾量约为700吨，年产近26万吨。

2009年，长沙县果园镇率先成立农村环保合作社。农村环保合作社是承办农村垃圾分类处理的民办非企业组织，按照“分户收集、分类处理、村民自治、政府补贴、合作社运营”的模式进行立体管理。可堆肥垃圾，如瓜果皮、藕煤渣等，由保洁员上门督促其丢入垃圾池中进行堆沤，待发酵后再还田处理；可回收利用垃圾，如玻璃、橡胶等，以及有毒有害不可降解垃圾，如废电池、废灯泡等，保洁员以政府指导价到农户家上门收购。

果园镇作为长沙县农村垃圾分类处理的先行者，其成功经验迅速在全县推广。至2010年，长沙县已建立“户有垃圾桶、组有收集池、村有回收点、镇有中转站”的基础设施网络。村村选聘培训专职保洁员，将城乡居民的生产、生活垃圾处置全面纳入政府公共服务的范畴。农村生活垃圾的处理做到了地域上全覆盖，所有类型的垃圾都“有家可归”。

截至目前，长沙县每个镇都有一家农村环保合作社。合作社都实行“户分类处理、村集中处理、镇监督管理、县以奖代投”的模式。生活垃圾首先由农户进行分类，可降解垃圾由农户自行处理，不可降解的工业类垃圾就扔进垃圾桶，由保洁员上门收取。收取过程中，可回收的垃圾可以作价变卖掉，不可回收的则被拿来进行压缩处理。

“村民们只需配合将垃圾固定放入收集池，并不必为其中所涉及的费用担心。”长沙县果园镇镇长彭朝溪说，农村环境整治的费用，按每人每年120元的标准由政府买单，村民不需缴纳垃圾收集处理费用。

田汉社区环保合作社负责人田磊告诉记者，合作社目前共有9名专业的保洁员，负责社区的垃圾收集，工资由合作社发放。此外，合作社还专门建立了一支督察员队伍，每天对社区的垃圾收集质量进行检查评比，并公开挂牌公布评选结果。评选结果直接与保洁员的绩效工资挂钩。

湖南省一家环保公司的工人在对垃圾进行分类处理。光明图片

2．通过二次分类，农村垃圾减量九成

每天上午十点左右，长沙县春华镇九木村的粟乐意和同事们会开着电力小货车，来到村里的资源分拣中心，车上装着经过了初步分拣的垃圾。在这里，她和同事们将对垃圾进行二次分拣。

春华镇距长沙县城十公里，属于城乡接合部，一直存在垃圾量过多、清运压力重、垃圾压缩站满负荷运转等问题。春华镇近两年积极响应县爱卫办号召，创建了金鼎山社区和九木村两个垃圾分类示范村。

目前，春华镇所有村（社区）都已展开垃圾分类减量工作：易腐垃圾由农户填埋堆沤；灰土垃圾铺路填坑；低价值可回收利用垃圾和有害垃圾由保洁员上门回收后，运给专业公司处理；其他垃圾运往镇压缩站。

经过初步分类之后，垃圾较以往已大大减少，但每天其他垃圾清运量仍然巨大。针对这个状况，长沙县再次创新方式方法，探索农村垃圾减量新模式，即垃圾二次分类，并在今年3月份起在九木村展开试点。

垃圾二次分类过程中，一次性塑料杯、塑料桌面、烟盒等垃圾，由专业公司利用热解技术进行低温催化热解处理后，可成为油和炭等高价值资源。通过二次分类，垃圾减量九成。

长沙县爱卫办主任方建武告诉记者，垃圾二次分类模式的试点效果不错，即将在全县推广。

目前，长沙县已有115个村建立了垃圾分类回收站点，镇村垃圾回收站点达202个。整镇推行分类减量的镇达到23％，实行垃圾分类减量的行政村达到31％，爱护环境、讲究健康成为示范村的新风尚。

“长沙县力争用两年时间实现农村垃圾分类减量全覆盖，进一步探索利用热解技术和易腐垃圾综合处理技术来处理其他垃圾和易腐垃圾，实现乡镇垃圾处理不出镇，从根本上解决垃圾处理难题，真正打造全县生活垃圾全链条无害化处理。”方建武说。

3．做到“三统一”，应对有毒有害垃圾

1只普通节能灯泡含汞量约0．5毫克，渗入地下可造成180吨水受污染；一粒小小的纽扣电池可使600立方米的水变成毒水，相当于一个人一生的饮水量。2014年，长沙县推出了有毒有害垃圾“统一收集、统一运营、统一处置”的举措，效果明显。其中一个主要举措就是全县实现农村保洁队伍职业化。保洁员由过去单纯的马路“清扫员”，上升为“公共区间卫生员、生态环保监督员、资源垃圾回收员、一年四季宣传员”。

据介绍，长沙县平均每150个农户配备一名保洁员。年均2万元的基础工资，加上回收资源垃圾所获得的报酬，多数保洁员工资待遇不低于在职村干部，由此确保了1343人的专业队伍常年走村串户。

此外，全县实行分级运营管理。每个镇街环保合作社设立有毒有害垃圾集中收集点，村级设立回购点，构建了“农户―保洁员―村级回购点―镇街环保合作社―县集中运营公司”的一体化运行模式。

与此同时，长沙县采用政府购买服务。一方面聘请专业公司，每月开展有毒有害垃圾有偿回收。另一方面由社会评估机构全面考核评价镇街处置效果，评估结果纳入城乡整洁行动评分体系，作为评选“十佳、十差”镇村的前提条件。2014年起，长沙县制定废弃玻璃、电池、灯泡、废弃衣物等有毒有害垃圾回收指导性计划，其中玻璃600吨、废弃衣物220吨。电池、灯泡、灯管有偿送交，设点收集，并将完成任务指标列为重点考核和“以奖代投”项目。部分镇街商店还推行用旧电池换新电池的办法回收，既调动了老百姓送交的积极性，又为老百姓节省了开支，深受群众称赞。全县学校与镇街订立双向奖励举措，即镇街按回收量奖励学校，学校按送交量奖励学生。全县9万名中小学生，涉及数万个家庭，构建了一个“小手牵大手，生态环保行”活动体系。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”长沙县委书记曾超群表示，河畅、水清、岸绿、景美，在今天的长沙县已基本实现。未来，长沙县将向建设最美乡村和更高水准的生态文明城市进发，成为长沙乃至湖南的一颗“绿色心脏”。

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