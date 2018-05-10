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“技术创新”成环保企业发展命脉

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-10 15:16

环博会上，中国环保产业研究院联合中国国际金融股份有限公司研究部发布《2017年中国环保产业上市公司年度报告》（以下简称《报告》）。同时，中国环保产业研究院

为进一步分析环保行业发展现状，寻找产业发展新思路，中国环境科学学会、全国工商联环境商会、环境保护部环境保护对外合作中心等单位联合主办的“2018中国环境技术大会（中国环博会）”日前在上海召开。这一场举世瞩目的全球环保科技盛宴，吸引了1762家国内外知名环保企业参展，全方位展现环保技术前沿发展趋势和创新科技，为全球环保人勾勒出未来绿色世界蓝图。

环博会上亮点纷呈

地下排水管道空间狭小、环境恶劣，人工清淤施工困难，由于排水管道淤塞不畅，每逢汛期总有城市“内涝成海”。为破解“看海”困局，我国首创下水道清淤机器人亮相第十九届中国环博会，受到了市政、环保行业的高度关注。据中国环保产业研究院研究员、高级工程师刘许童介绍，国产第四代管道清淤机器人避免了人工下井清淤的传统作业方式，实现了“人不下井、路不开挖、水不断流、泥不落地”，填补了我国排水管道清淤疏浚事业的空白。

轻巧稳定、便携易用、续航持久、抗风能力强、可自动驾驶以及抗干扰能力强的无人机也受到观众青睐，该无人机可以在3km的范围内实时传输监测数据，并且可以同时监测多种气体及颗粒物性能指标，有机地将人工智能、微型站与无人机进行深度整合，为环境监测领域行业用户量身打造完整的智能空中数据解决方案，帮助行业用户便捷、高效、直观地收集、分析与使用海量的数据，提升生产力并降低成本。

全液压驱动的智能扫路机，已实现全工况无人驾驶能力，能自动感应、躲避周边行人、动物、车辆等障碍物，还能对垃圾进行精准的追踪清扫，并会根据地面垃圾种类及负荷调整作业车速、扫盘转速、风机功率等作业参数，实现节能清扫。同时，“无人小扫”的运行视频、作业轨迹和工况数据都会实时传输到中联环境的调度云平台，支持远程对“无人小扫”进行实时控制，是行业内第一款可“实战”作业的无人扫路车。

无锡唐古环保设备有限公司的分布式餐厨垃圾处理、果蔬垃圾处理设备采用了先进的HZ菌种处理技术，选取自然界生命活力和繁殖能力强的高温复合微生物菌种，在生化处理设备中，对畜禽肉品、过期食品、餐厨垃圾等有机废弃物进行高温高速发酵，使各种有机物得到完全的降解和转化，受到业内广泛认可。

此次环博会聚集了来自全球的1762家环境技术与工程企业，服务领域涵盖了市政、工业、农村环境治理领域的水和污水、固废处理大气治理、土壤修复、综合治理五大行业及垂直细分全产业链……

记者采访发现，我国环保产业体量大，技术已成为企业核心竞争力，仅从污水处理行业来看，我国还是在研发跟进阶段，要实现高质量发展更需要技术创新

“我国未来三年将打七场标志性重大战役，蓝天保卫战、柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、水源地保护等，可以预见的是这项任务很重，难度很大。对于环保企业来说，更面临前所未有的机遇。”生态环境部科技标准司副司长王开宇表示，环保企业一方面要紧密围绕国家生态环境保护需求，为打好污染防治攻坚战、改善环境质量提供科技支撑。另一方面，要紧跟世界科技发展趋势，注重新技术与生态环境保护领域的融合，通过创新实现我国环境科技领域的并跑和领跑。

“大数据、人工智能技术，这些创新技术本身已经对我们未来环境领域产生了影响。人工智能和环保行业相结合起来前景广阔。”IBM中国研究院

研发总监芮晓光博士认为。

环保产业呈现快速增长态势

“我国正处于经济结构调整转型期，一些高耗能、高污染的产业纷纷被淘汰，取而代之的是绿色、节能、环保的产业。与此同时，对支持绿色产业和可持续发展的绿色金融需求与日俱增。”中国环境科学学会绿色金融分会秘书长杨秋生告诉记者，环保产业的发展离不开金融的支持，如今金融已成为绿色转型进程中的加速器。

环博会上，中国环保产业研究院联合中国国际金融股份有限公司研究部发布《2017年中国环保产业上市公司年度报告》（以下简称《报告》）。同时，中国环保产业研究院发布《2017年环保产业上市公司市值排行榜》（以下简称《排行榜》）。

《报告》显示，截至2017年末，我国环保上市公司（含A股、H股及新加坡股市）已超过百家，总市值超过1．1万亿元人民币，并且继续呈现健康、快速发展的良好势头。

比较看来，2013年到2017年环保上市公司营业收入增速年化增长率超过20％。分板块而言，表现最好的是环境修复板块，2017年营业收入同比增加75％，其次是固废处理板块，2017年同比增加46％，节能减排、环保监测、水务处理和大气治理2017年增长幅度分别为30％、30％、18％和－6％。

在市场格局方面，呈现垃圾焚烧寡头垄断，其他板块集中度低的特点。盈利能力方面分化明显，固废处理和水务处理盈利稳定，节能监测和环境修复表现良好。市值表现方面也优于大盘，其中节能和环境修复表现抢眼。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214381-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:环保企业技术创新

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