今日看点：50万色全彩3D打印色域达美国印刷标准120%

5月10日消息，早年曾因车祸被撞进长江的一块护栏浮雕“草原牧马”，此次通过3D打印技术，在缺席27载后“重现江湖”。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内

5月10日消息，早年曾因车祸被撞进长江的一块护栏浮雕“草原牧马”，此次通过3D打印技术，在缺席27载后“重现江湖”。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印助力神箭飞天

9日凌晨，太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭将高分五号卫星成功送入预定轨道。此次任务中，由中心试验技术部二室主任董富治牵头研制的多个3D打印装备器件得到成功运用，标志着这个中心以航天装备应急保障能力为代表的航天发射能力实现新跨越。

面对现实难题，中心试验技术部二室将目光放在了科研创新上，他们结合自身在数据建模上的优势，将3D打印技术作为破解非标准组件保障难的关键。在中心党委的大力支持下，该室成立课题组，相继攻克图纸分析、数字建模、数据调试、高精度匹配等10余项难题，在光学设备和某型任务组件上取得突破。

长江大桥护栏浮雕3D打印还原 “草原牧马”再归来

遵循“修旧如故”的原则，南京长江大桥的文物修缮工作正在全面展开。公路桥两侧的铸铁护栏是长江大桥的标志之一，昨天记者在桥上看到，这些护栏在全面修复后，正从北堡开始进行复位安装，预计6月初将全部安装到位。早年曾因车祸被撞进长江的一块护栏浮雕“草原牧马”，此次通过3D打印技术，在缺席27载后“重现江湖”。

技术趋势：50万色全彩3D打印色域超美标印刷120%

3D打印技术发展到今天，FDM、SLS、3DP、SLM、SLA等各种不同的技术仍然在快速革新，然而全彩色3D打印将成为增材制造领域一个重要的发展趋势。Stratasys联合震旦近期发布的Polyjet全彩3D打印解决方案，在色域覆盖上，已经从36色提高到50万色，色域空间已经达到美国印刷标准色域（SWOP）的120%，已经能够实现屏幕上的颜色到最终打印出模型上颜色的一致性，对于彩色3D打印而言，这是一次技术上的里程碑式的升级，也代表着彩色3D打印元年的开启。

神秘的东方力量！姜黄3D打印的支架令骨骼生长

最近华盛顿州立大学（WSU）研究人员在“今日材料化学”期刊上发表一篇文章，该研究论文题为“PCL，PEG和PLGA聚合物对体外和体内骨骼再生的磷酸钙基质中姜黄素释放的影响”，新开发了一种用于骨组织再生的3D打印陶瓷支架，并发现当支架涂有从天然姜黄中提取的成分时，骨骼再生可以提高30％至45％。

3D打印发展需谨慎！已在军事领域有涉猎

随着3D打印技术的发展，其在各个领域的应用逐渐加深，其中不乏军事领域。但研究人员警告说，3D打印技术的快速发展在一定程度上使军事对手、暴力极端分子甚至街头犯罪分子轻易获得武器，从而使全球安全处于危险之中。他们说，3D打印技术也容易受到黑客攻击，这可能会让黑客恶意破坏3D打印机指令，向飞机关键任务部分引入有缺陷的指令或算法。

桑迪亚成功开发3D打印风力发电机叶片模具

近日，桑迪亚国家实验室再一次刷新了我们的认识，桑迪亚去年探索了3D打印的太阳能电池板，近期又开发出由3D打印模具制造的第 一台风力发单机的巨大叶片，并由此获得了技术转让联邦实验室联盟的2018年国家技术焦点奖。

风能是可持续性和可靠性方面具有前途的资源之一，但所使用的风机技术仍不完善。 平均涡轮叶片的大小意味着测试和原型设计可能过于昂贵和耗时。与传统铸造方法相比，3D打印可以解决这个问题，因为它具有改进的设计灵活性和生产速度。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214382-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm