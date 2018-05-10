年糕妈妈学院：保护宝宝视力，科学认知很重要

保护宝宝视力，家长们都很重视，但光重视是不够的，一些家长在认知方面还存在误区，比如认为“不给孩子看电视、手机，就不会近视”。

保护宝宝视力，首先要有科学认知。年糕妈妈学院特地从2018年中国眼科医疗机构排名第一的温州医科大学附属眼视光医院，邀请到了眼视光学专科的马轶医生，她特地为年糕妈妈的家长朋友们开设了这堂《儿童视力课》，帮助家长们了解正确的用眼知识，解决宝宝早期的用眼、护眼的问题。

马医生本人拥有超过十年的眼视光临床经验，她说：人的眼睛天生就有对抗近视的能力，它就是——远视力储备。很多妈妈花了大量精力和金钱做了很多无用功，其实只需要花上不多的时间保护好孩子天生的这项能力就够了。在课程中，马医生会专门讲如何保护好这预防近视最关键的能力，让你少花精力和时间，一样保护好孩子的眼睛。只有这项能力保护好，你的孩子有可能不近视!

课程中的方法还有许多，比如马医生会告诉你：不同年龄孩子有哪些关于视力的注意事项;什么情况应该带孩子去医院做视力筛查;什么情况下可以在家做视力锻炼和治疗;哪些方式才能让孩子拥有对抗近视的能力。在课程中马医生还整理了6条预防近视的关键准则，帮助更多的家庭粉碎护眼误区，帮助孩子养成真正正确的用眼习惯。

除了近视问题，本课程中非常重要的一部分就是帮助家长早日发现孩子先天的眼部疾病问题，例如弱视、斜视等问题在课程中都将得到解答。因为越早发现越早治疗，才不会错过最佳治疗期。当然干货远不止这些，宝宝眼睛红、爱揉眼睛、频繁眨眼这些小动作，在我们的调研中也困扰着许多妈妈。课程中马医生将会专门讲：如何判断哪些眼部疾病是可以在家自己治疗或者自愈的，哪些是需要去医院谨慎治疗的，一键解决孩子们的用眼困扰。

为了让孩子的眼睛更明亮，远离近视和眼部疾病问题，现在就下载年糕妈妈APP，进入年糕妈妈学院，跟着马老师一起学习这父母必修的一课吧!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214383-1.html

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