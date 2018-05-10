年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

在春夏之交，带着宝宝一起来一场草地野餐也是一个不错的选择。不过用普通的床单铺在草地上，缺点一言难尽：不防水、难清理、折叠铺放很麻烦……而市面上专用的野餐垫，普遍图案不好看，根本不适合拍照。为了满足爱美妈妈们的需求，年糕妈妈定制了一款高颜值又好用的野餐垫，一垫多用途，花色超上镜，堪称兼具美貌和实用的野餐神器!

首先这款野餐垫质地很轻，重量只有700g，它能任意折叠，轻巧不占地方。两米长的垫子面积够大，一家人坐在上面也不拥挤。平时在草地上，有了它可以防潮、隔脏;在海边，沙滩被太阳长时间照射后很烫，而野餐垫具有独特的隔热设计，直接铺在沙滩上，照样凉爽。垫子背面的银色铝膜，它类似于咱们保温便当盒里的材质，防潮隔热都多亏它，若是露营也用得到，可以防止睡的人晚上着凉，所以说它每个季节都能用，而且防水效果也很好，可以说是毫不渗水

宝妈们一定有体会，其实草地并不是想象中那么松软，如果垫子太薄躺着就会不舒服，这款野餐垫采用高密度设计，轻轻按压富有弹性，手感非常舒适。这种加厚高弹设计在关键时刻还能起到缓冲作用，避免在使用时宝宝不慎摔倒造成伤害;野餐垫的材质也是非常安全用心，正面是EPE层，这种材质无毒无刺激性气味，防摩擦、抗老化、耐腐蚀，是制作野餐垫的极佳材质，安全环保放心使用;三层设计，印花是里印技术，不掉色不染色，萌宝也不会直接接触环保颜料，能够更进一步保障安全。

在使用垫子时，垫子和地面直接接触，很容易沾染泥土灰尘，而且野餐的时候会有食物残渣啊饮料之类的残留，很容易弄脏。这款垫子表面有回型纹理设计，不易藏污纳垢，清洗很容易;表面纹理设计还能增加摩擦力，表面如果洒了水，宝贝不小心踩到，纹理便能起到防滑的目的;包装也有讲究，其中有一面是透明防水设计，而且有提手，出门带它超方便。

有了这款年糕妈妈定制野餐垫，无论是野餐、沙滩还是露营，随时带上说走就走。现在下载年糕妈妈APP，进优选商城一键抢购吧!

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