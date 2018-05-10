美味又营养，年糕妈妈教你做杂粮米饼

我们都知道，平时所吃的精白米，为了口感好，谷皮，糊粉层和谷胚统统被磨去，只剩下碳水化合物，营养非常的单一，而杂粮米含有较多的B族维生素和膳食纤维，营养十分丰富，恰恰可以较好的弥补这一点。今天年糕妈妈推荐一款杂粮米饼，营养价值远远超过白米饭，而且可以搭配一些坚果和蜂蜜，小朋友都很爱吃。并且制作起来非常简单，方便携带，无论是做小零食给宝宝加餐的时候吃，还是拿出去分享给小朋友，都是一个很不错的选择。

菜名：杂粮米饼

月龄：12月+

食材：杂粮米饭一碗

辅料：蜂蜜、坚果末/紫菜碎

工具：擀面杖、烤箱

制作过程：

1.食材准备：大米，黑米，紫米，燕麦，坚果碎，蜂蜜

2.案板上抹上一层油。铺上保鲜膜防止滑动，再铺上杂粮米饭;

3.再盖上保鲜膜，用擀面杖压实压扁，用圆口杯压出圆形造型;

4.铺在铺有硅油纸的烤盘内，放入预热好的烤箱内上下火170℃，约5分钟;

5.取出抹上蜂蜜，撒上坚果末或者紫菜海苔碎，继续烤5分钟左右;

6.拿出来晾干就完成啦。

推荐理由：

这道杂粮米饼营养丰富，简单易制作，口感美味，香香脆脆的，很受孩子欢迎。做主食，做零食，磨磨牙都是很棒的选择!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214385-1.html

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