光伏经销商联盟理事长自述：中国家用光伏标杆电站出台始末

2017年，光伏经销商联盟联合索比光伏网在河北、山东、江苏、浙江、广东、江西、山西等七个省份对200余座户用光伏和扶贫电站电站进行了调研，历时半年。

李何燕，光伏经销商联盟理事长

2017年，光伏经销商联盟联合索比光伏网在河北、山东、江苏、浙江、广东、江西、山西等七个省份对200余座户用光伏和扶贫电站电站进行了调研，历时半年。

家用光伏的变革与问题

在调研过程中，我们发现家用分布式光伏经历了快速发展的阶段，无论是从市场规模到发展方式，都有了飞速的变化：

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家用光伏市场容量不断扩大，经过光伏企业和光大经销商的推广，“光伏发电”已经迅速在全国范围推广开来；2017年，中国家用光伏安装量约为50万户，2018年预计家用光伏全年安装量能够达到8GW。

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随着系统成本下降明显，单户装机容量不断提高，从3kW逐渐增加至5kW－10kW甚至更多，而北方由于屋顶面积较大，装机量普遍更高；

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开发、管理与售后模式有了巨大转变，在2017年上半年，户用光伏基本全面实现了智能通讯和电站数据的可视化，同时在开发时也出现了多样的金融模式，并且在运维上有所突破。

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优势经销商脱颖而出，品牌与渠道效应凸显。

但在这个过程中我们看到，光伏产业在家用领域还有许多亟需解决的问题，甚至有劣质厂家恶意坑害百姓，给整个行业的声誉造成难以弥补的损失。

联盟总结了几点家用光伏遇到的主要问题：

一、安装商技能不熟造成的踩踏隐裂、倾角不合理等问题

二、用户屋顶不具备安装条件（如遮挡、承重等），为了营业额强行安装带来隐患的

三、对于接地、防火等问题处理不到位

四、劣质经销商收购有隐裂风险的拆卸组件重新安装，且短期内难以检测

五、用B级、C级组件冒充A级组件销售

六、仿冒一线大厂组件或者冒充一线光伏企业经销商

七、存在专门骗经销商钱的假冒光伏企业

作为致力维护行业秩序，树立光伏口碑的光伏经销商联盟，对于光伏产业的发展，感到振奋，而对于出现的问题，我们也深感痛心。在走访的过程中，我们发现，一些家庭并不算很富裕，劣质项目不仅给这些家庭带来伤害，也严重影响了光伏行业的口碑，使其在一些地区沦为“骗子”行业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214386-1.html

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