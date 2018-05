中国砸巨资美国坐不住 白宫邀百位商业领袖讨论AI

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息,据国外媒体报道,为了应对中国人工智能技术的快速发展,来自谷歌、高盛、波音和CVS Health等在内40多家公司高管,将于当地时间周四出席白宫召开的以人工智能为议题的会议。

(Officials from more than 40 companies including Alphabet Inc., Goldman Sachs Group Inc., Boeing Co. and CVS Health Corp. are scheduled to attend a meeting Thursday at the White House to discuss artificial intelligence, amid rising concerns about jobs and the influence of China.)

能源、制造、医疗保健、科技和金融服务等领域的100多位商界领袖,以及政府高官和一些专家,将聚焦到华盛顿的这次高阶会议,讨论有关人工智能发展问题。讨论的问题,将涉及国家支持研发,帮助美国劳动力利用人工智能,消除美国人工智能创新的障碍。

试图解决人工智能问题,是由于美国政府对该领域发展表示出忧虑。目前,美国科技业面临监管问题,存在岗位流失、对人工智能可能存在偏见,同时在这一领域与中国竞争激烈。中国政府已经将人工智能列入优先发展计划,许多本地公司正在开发机器学习系统,用于升级银行服务、人脸识别应用和无人机控制系统。(The Chinese government has made AI a national priority and many local companies are deploying machine-learning systems to update banking services, identify faces in crowds and control drones.)

不过,业内许多人士认为,人工智能方面的监管和立法将耗时数年。

在微软今年出版的一本关于人工智能书籍的前言中,该公司总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)和人工智能与研究执行副总裁哈里·舒姆(Harry Shum)写道,在20年内,美国将需要制定法律来“解决当犯罪企业和其他人以令人反感甚至有害的方式利用人工智能时产生的问题”。

“所以,在我们搞明白摆在面前这个问题之前,虽然我们不能通过立法来扼杀人工智能技术,但我们也不能陷入现在无所作为、等待20年才开始工作的错误,”他们写道。

除了国内考虑外,中国领导人已经制定了雄心勃勃的计划,到2030年要超过美国而占据人工智能主导地位。该计划将使中国人工智能产业的总产出,在未来三年内增长10倍达到1500亿元人民币(约合240亿美元),并在2030年底达到1万亿元人民币。

华盛顿智库“战略与国际研究中心”的科技政策计划副主任威廉·卡特表示,白宫对国家研发的关注源于“对中国的忧虑”。

卡特称,最近几周他与主持此次会议的白宫办公室讨论了人工智能问题。 “将此列为一个优先事项,部分原因是中国向人工智能投入了这么多资金,”卡特表示,“国防部希望更多地利用人工智能,并且人工智能需要在私营部门拥有更好的立足点。”("It’s a priority partially because of all the money China is throwing at AI," according to Carter, who said he had discussed AI in recent weeks with the White House office hosting the conference. "DOD wants to adopt a lot more AI, and they will need to have a better foothold in the private sector.")

政府还面临着一些全球经济领袖的批评,他们认为美国在移民等问题上的政策可能危及美国在科学领域的主导地位。

行业组织“资讯科技行业委员会”首席执行官兼总裁迪安·加菲尔德(Dean Garfield)表示,在建立政府和工业界在人工智能领域合作方面,这次会议将是向前迈出的重要一步。

“科技部门致力于确保所有美国人获益于这种革命性技术,这种技术可能会拯救生命,改善收割粮食方法,改变教育等。”加菲尔德在一份声明中表示,“为了保持美国在人工智能方面的领导地位,政府应该继续投资于研究和开发,并推动劳动力掌握未来技能。”

就如何发展人工智能的公共政策,该行业组织去年10月份提出一套全面的原则。此前一年,谷歌、苹果、IBM、脸书、亚马逊和微软组建了人工智能伙伴关系,开展研究并提出建议,旨在提高人工智能的安全性、透明度、公平性和有效性。(天门山)

