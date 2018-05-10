美国网件推出电竞路由XR500，可设置上传下载速度,路由器 网件 电竞 xr500 游戏
科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，美国网件NETGEAR公司在北京举办新品发布会，推出专业电竞路由Nighthawk Pro Gaming XR500，面向游戏玩家。
据称，该路由内囊括的硬件设备包括：双核1.7GHz处理器、四个外置大功率天线、2个USB3.0接口、5个全千兆以太网端口，具备MU-MIMO和睿动天线Beamforming+技术
功能方面，利用技术软件，通过稳定声脉冲、减少滞后尖峰，优化网络连接，采用有线和无线连接，确保游戏在线。游戏控制台（Gaming Dashboard）、游戏地理围栏（Geo Filter）、游戏QoS和网络监测功能可在路由空间内自定义。
XR500可管理上传、下载的速度，将自己的计算机设置最大的速度与带宽，如果其他设备需要加速，可另外分配。该路由将于2018年5月8日在京东上线。（曲舜）
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