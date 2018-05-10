Ruff与施耐德正式签订合作协议 共推工业物联网加速实现

近日，Ruff与施耐德电气经过为期三个月的调研与研究，正式签订合作协议，双方将在工业物联网领域进行深入的产品研究与开发，共同推进工业物联网目标的更快实现。

近日，Ruff与施耐德电气经过为期三个月的调研与研究，正式签订合作协议，双方将在工业物联网领域进行深入的产品研究与开发，共同推进工业物联网目标的更快实现。

据悉，Ruff作为一家物联网领域的技术创新型公司，自2014年开始投入物联网操作系统领域，开发了全球首款基于JavaScript开发语言的物联网操作系统-Ruff OS，经过两年的研发与积累，于2016年正式发布Ruff1.0版本，为物联网应用的开发带来了更加简单友好的开发体验，并于2017年初，基于Ruff OS开发出针对工业物联网领域的生产力管理工具-Ruff Plant Insight，帮助制造业工厂实现快速、稳定、低成本的数字化转型。

与此同时，Ruff在区块链领域也进行了深入的研究与开发，致力于将物联网与区块链进行深度的融合，让区块链技术可以更好的服务物联网，为客户带来更多的商业模式及业务价值。

作为全球能效管理和自动化专家，施耐德电气专注于开发连接技术解决方案，以安全、可靠、高效、可持续的方式管理能源和流程。

EcoStruxure架构与平台是施耐德电气基于物联网、即插即用、开放式且具有互操作性的架构和平台，应用于家居、楼宇、数据中心、基础设施及工业等终端市场。 EcoStruxure架构与平台在配电、信息技术、楼宇、机器、工厂和电网等6大专业领域，推动从互联互通的产品到边缘控制、应用、分析与服务各个层级的全面创新，可从安全、可靠、高效、可持续和互联互通方面为客户提升更高价值。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214390-1.html

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