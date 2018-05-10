江西遂川光伏扶贫调整帮扶入股股金：退回3000元及利息！

由于国家土地、林地的调规未及时到位，加上国家光伏标杆电价的调整，遂川县光伏扶贫帮扶的贫困户入股股金由原来的5000元/户，调整为2000元/户。光伏扶贫项目发电

近日，江西遂川县政府发布公告，2016年遂川县积极响应国家号召，实施了光伏扶贫项目，为5874户建档立卡贫困户提供产业增收。由于国家土地、林地的调规未及时到位，加上国家光伏标杆电价的调整，遂川县光伏扶贫帮扶的贫困户入股股金由原来的5000元／户，调整为2000元／户。光伏扶贫项目发电企业将按每户3000元退回股金至各乡镇并支付利息给贫困户。

原文如下：

致全县光伏扶贫帮扶贫困户的一封信

全县光伏扶贫帮扶贫困户：

作为国家精准扶贫十大工程之一，2016年我县积极响应国家号召，实施了光伏扶贫项目，为5874户建档立卡贫困户提供产业增收。项目在2017年6月30日完工，实现并网发电。收益期从2017年7月1日至2037年6月30日止，共计20年。我县光伏扶贫帮扶的5874户建档立卡贫困户，从光伏扶贫电站发电之日起，将获得持续二十年的分红收益，其中前二年每年分红1200元，第三和第四年每年分红600元，第五至第二十年每年分红400元。

全县光伏扶贫项目从建设到完工，得到了您的充分理解和大力支持。由于国家土地、林地的调规未及时到位，加上国家光伏标杆电价的调整，我县光伏扶贫帮扶的贫困户入股股金由原来的5000元／户，调整为2000元／户。光伏扶贫项目发电企业将按每户3000元退回股金至各乡镇，其中2016年12月已退回1800元／户，剩余1200元／户也将于2018年6月底前退回，同时我县将支付76．5元／户的利息给贫困户。根据我县产业扶贫资金的管理要求，退回股金要用于贫困户发展其他致富产业，不直接打回贫困户的一卡通上。

为确保全县光伏扶贫帮扶贫困户及时脱贫，经县人民政府与光伏发电企业协商，前三年的分红将按以下时间结点提前支付：①2016年12月底支付1200元／户（实际为2017年7月1日至2018年度6月30日的分红）；②2018年9月底以前支付1200元／户（实际为2018年7月1日至2019年6月30日的分红）；③2019年12月底以前支付600元／户（实际为2019年7月1日至2020年6月30日的分红）。

光伏发电与精准扶贫的结合，体现了“绿色发展”新理念，必将极大地加快我县贫困人口脱贫步伐。我们相信，每天升起的不仅仅是太阳，更有我们与全国一道同步全面建成小康社会的梦想和决心！

再次感谢您对光伏扶贫项目的大力支持，祝您：

身体健康，阖家幸福！

遂川县光伏扶贫工作领导小组

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214392-1.html

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