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中国手机品牌在孟加拉增长迅速 捕获38%市场份额

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-10 19:02

中国手机品牌在孟加拉增长迅速 捕获38%市场份额,中国 手机 智能手机 孟加拉国

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据国外媒体报道，中国Itel手机成为孟加拉国增长最快的智能手机品牌，该品牌手机今年第一季度在当地实现564%的同比增长，并且在该国获得10%的市场份额。

周三发布的一项最新研究报告表示，Itel的增长速度超过了三星电子公司，后者的发货量下降了46%。

据市场研究公司Counterpoint Research称，中国智能手机品牌在孟加拉国持续增长，现在已经获得该国智能手机市场38%份额。今年第一季度，中国智能手机品牌在孟加拉国出货量同比增长了25%，而该国整个智能手机市场同期处于下降状态。

该市场研究公司副主任塔伦?帕萨克(Tarun Pathak)在一份声明中表示，“孟加拉国智能手机市场同比下跌了18%，消费者决定推迟购买手机，期待在几个季度后购买物有所值的4G智能手机产品。”

帕萨克还表示，“ Grameenphone、Robi Axiata和Banglalink等几家领先电信运营商，从今年第一季度开始已经在推出4G网络。随着在一段时间网络覆盖范围的扩大，市场对4G智能手机的需求在未来几个季度将增长。”

据Counterpoint Research预估，孟加拉国整个智能手机市场在2018年全年将同比增长16%。

尽管中国品牌在孟加拉国价格低于100美元手机市场在增长，但孟加拉国本地品牌Symphony仍以其物有所值的产品引领着市场。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214393-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国手机智能手机孟加拉国

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