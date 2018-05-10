5500元包刷6分？豆瓣：声称能刷分的都是在骗人,豆瓣 电影 总分
科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，近日有水军团队号称可在豆瓣刷分的传闻，甚至表示新片上映时5500元包刷6分。对此豆瓣电影官微发文回应称：“所有声称能刷分的都是在骗人。”
另外，豆瓣还表示，反刷分是豆瓣电影日常工作的一部分。所有非正常评分都会被排除掉，不计入总分，不分新老用户。
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