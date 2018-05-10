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艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

点评

科技传媒网 浙江在线 2018-05-10 19:05

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　艾美影库诚邀您共赏

　　春意 何处寻?五月正芳菲。为期4天(5月8日--11日)的GETshow广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会正在火热进行中。此次展会艾美电影联合索尼4K投影为广大影音爱好者们带来了视觉和听觉上的饕餮盛宴。

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　现场实况

　　为了寻找效果最好的播放源，极致的音画体验，最佳的影院解决方案。影音爱好者、经销商们不远万里奔赴广州参加盛会。共同寻求符合市场需求和发展趋势的，能够让人眼前一亮的产品。艾美展厅会场更是比肩继踵，人流如潮。

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　影音爱好者们在专心品鉴艾美影库接上索尼4K投影后的极致视听效果。高端产品之间的结合更能展现卓尔不群的震撼体验。

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　与艾美影库MS-300零距离接触：从外观设计到选材用料、手机APP智能控制以及硬件配置都不禁让人啧啧赞叹!“嗯!是好东西!”

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　艾美影库新品助力：M30、M50新品的功能特点经过现场专业的技术交流，给现场参展商留下了深刻的印象。也展现了艾美影库在科技研发上面的实力和投入。“做产品，我们是认真的!”

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　现场人员悉心讲解并演示影库主控、控制功能以及网络新技术NAS服务器的场景化应用新体验。

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　企信中国

　　艾美电影受邀“企信中国”媒体参访，

　　诚信助力中国品牌升级行动计划

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　为进一步推进企业信用体系建设，营造诚实守信的市场环境，中央新影集团联合商务部研究院信用认证与评级中心继续进行“诚信助力中国品牌升级行动计划”的相关活动，大力宣传知名自主品牌，讲好中国品牌故事，提高自主品牌影响力和认知度。以诚信为内涵，在全国范围内遴选出有行业代表性的民营企业作为扶持对象。

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　弘扬诚信精神，共建信用中国!让信用为中国企业添彩!

　　艾美参展产品介绍

　　品牌

　　力量

　　新 品 助 力

　　M50

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　1

　　产品亮点

　　1、4K UHD参考级播放器

　　2、HI-FI DSD无损音乐播放

　　3、独立高端9038PRO解码器

　　4、串流服务器

　　5、SMB服务器(NAS)

　　6、影音控制中心

　　7、智能APP

　　8、接口丰富

　　9、专业级色彩调校

　　10、发烧级配置

　　M30

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　2

　　M30采用Realtek1295主控、XMOS二代音频处理器，极致的4K超高清画面表现，完美重放DSD、无损音乐。发烧级线性电源，专业颜色管理软件提供准确、真实的色彩表现。所有的这一切极致的设计造就了M30这台真正的发烧级别的4K UHD硬盘播放器。

　　艾美影库

艾美影库联手 SONY索尼投影 为您呈现极致音画体验

　　3艾美影库采用先进的网络发行技术，让海量高清正版电影源源不断进入千家万户，让用户不再为寻找高清电影资源费费力。让数字电影院线走进千万家，从此足不出户就能享受影院级观影体验。手机APP操控(安卓，IOS系统)云端片库预约下载，每天自动更新4K、全景声、3D高清正版影片，集成智能中控告别传统的遥控器方式，一个APP控制所有设备。新时代的观影利器。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214395-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:影库SONY索尼投影音画

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