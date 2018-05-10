Sunpower集团获1250万美元多晶硅设备订单

中国Sunpower集团宣布，近日获得8000万元人民币（1250万美元）的合同，为特变电工的子公司、全球第四大多晶硅设备制造商新特能源提供多晶硅生产设备。

中国Sunpower集团宣布，近日获得8000万元人民币（1250万美元）的合同，为特变电工的子公司、全球第四大多晶硅设备制造商新特能源提供多晶硅生产设备，包括供应流化床反应器和热交换设备，用于新特拓展在中国的多晶硅产能，这些设备将在今年年末完成交付。

Sunpower集团执行董事表示：“这份合同证明了我们的技术和制造能力，我们相信这将是一个双赢的合作伙伴关系。我们期待在不久的将来与特变电工进行更多的合作，去年我们与保利协鑫等多晶硅公司签订了价值5亿元人民币的合同，进一步提升了我们在多晶硅行业的领先地位。”

根据目前正在进行的几次大规模产能扩张，中国的多晶硅产能预计将从2017年底的31．9万吨增加到2018年底的45万吨。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214398-1.html

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