做什么都有“AI经理”管着？Uber司机啥感觉,uber ai 承包商
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据福布斯杂志报道，在过去的一年里，有很多反乌托邦的预测，宣称机器人将会颠覆工作场所。虽然这些故事大多集中在机器如何取代人类工作方面，但更有可能的是，它们将会在工作场所支持人类。Uber就是一个典型的例子，该公司的“管理者”可能是人工智能（AI）系统，它们就像人类管理者那样精明。
在整个Uber，其工作流程很少有人直接参与，与司机交流主要是通过嵌入到手机应用中的自动化管理系统进行。这种“自动化管理器”将分配乘客接送请求，给司机反馈表现(包括他们的工作量和乘客满意度)，甚至因不维护标准而惩罚他们。那么，Uber司机对他们的“AI老板”有什么感觉？
美国宾夕法尼亚州立大学最近的研究研究了Uber司机之间的对话，试图了解他们对自己“AI老板”的感受。尽管Uber的AI执行了很多管理者的职责，但司机们却觉得他们几乎没有能力去抱怨、推销新想法，甚至影响他们去换工作，而所有这些人类经理都会做得更好。再加上Uber的大多数决策都是针对客户而不是司机做出的，这让情况变得更加复杂。
研究人员表示：“Uber所有不同的管理决策都体现在平台上，因为公司的平台实际上充当着管理者的角色。当我们看到它时，Uber的平台似乎只关注一个用户，即想要乘车的人，而且通常以牺牲司机部分利益为代价。”
这种关系是至关重要的，因为绝大多数Uber司机透露，他们之所以加入这个平台，是因为它提供了自主性。在世界各地的法庭上，有很多关于Uber司机属于雇员还是独立承包人的争论，但在很大程度上，由于平台决定行为，你会更倾向于认为他们属于独立承包商。研究人员解释说:“那些认为自己是独立承包商的司机，当他们察觉到这个平台在试图管理他们时，往往会感到恼火。”
这种内在的公平感非常关键，因为它体现了人们在受到AI系统管理时的感受。卡内基梅隆大学的研究人员发现，总的来说，人们很乐意接受AI管理。只要一切进展顺利，人们就会对AI老板感到满意。可是，如果发生分歧或其他事情，员工想要改变，那就会导致司机与AI老板之间的关系迅速恶化。
可以这么说，Uber可能是AI管理的一个极端例子，因为它在市场上有很多数据可用，而且每个司机的表现都很好。虽然这种环境可能无法在其他工作环境中完全复制，但我们的工作环境正变得越来越以数据为中心，而“AI经理”的崛起似乎已是不可避免。希望这些早期的研究有助于指导这些技术的开发和部署，以确保已经被剥夺权利的劳动力不会被甩得更远。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214399-1.html
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