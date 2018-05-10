大阪国际智慧能源周将于日本大阪举办

大阪智慧能源周将在2018年9月26日-28日于日本大阪举办，大阪智慧能源周是日本西部地区最大的智能和可再生能源B2B贸易展会。涵盖光伏、风能、氢能源、电池等7个新

随着化石能源的不断利用，全球的环境问题日益突出。而在不可再生的化石能源的持续消耗之中，能源短缺危机在未来随时有可能爆发。目前，全球在《巴黎协定》的温升目标之下，清洁能源开始了崛起之路。最新数据显示，2017年全球清洁能源投资累计达到3335亿美元，为历史第二高。在电力领域，可再生能源成为全球新增装机规模最大的电源品种。去年全球可再生能源、天然气、核电发电占比已经达到50%以上。目前，全球正掀起新一轮的能源变革，新型清洁能源对传统能源的替代已经是大势所趋，清洁能源已经成为能源领域的主要投资方向。

与此同时，随着大数据、物联网、能源互联等高新技术的兴起，一场智能化风潮正波及全球，无论是哪个行业，无论是哪个区域，智能化都成为了下一个风口。在清洁能源领域也是如此，在清洁能源蓬勃发展的同时，如何实现能源领域的智能化转型一直是行业内关注的焦点。现如今，已经有多种软件、机器人等智能产品应用到能源领域，从制造端到运维端，智能化已经渗透到能源领域的方方面面，各种智能化的能源产品也层出不穷。

在此情况下，大阪智慧能源周将在2018年9月26日-28日于日本大阪举办，大阪智慧能源周是日本西部地区最大的智能和可再生能源B2B贸易展会。涵盖光伏、风能、氢能源、电池等7个新能源领域。该展会预计有450家参展商参展，并吸引2.5万名主要来自日本西部的贸易参观者，这些参观者将在现场采购最新的能源技术和产品。与2018年2月份在东京举办的国际展相比，大阪的展会针对的是来自日本西部的买家，预计86%的买家来自于日本西部。而2月份东京展会的买家主要来自于日本东部（占到77%）。

本次展会旨在为来自日本西部、亚洲和全球的专业人士提供一个交流平台，为展商和买家创造专业商业洽谈机会。特别是近年来电动汽车市场的扩大，作为智慧能源周中同期展会之一的电池展规模逐年扩大。每年东京，大阪各一届，范围覆盖全日本。参展商可以通过展会对全日本进行布局，该展会目前已经成为了各大企业开拓日本市场的第一选择。

本次大阪智慧能源周将汇聚来自世界各地的知名企业，而作为国际最著名的展会之一，同时也吸引了众多中国企业参展。

上届东京电池展部分展商名单

展会还将邀请众多业内权威专家，对可再生能源及智能化的未来进行分析探讨，将对可再生能源的智能化发展起到极大的推动作用。

同期展会

FC EXPO OSAKA 2018 -第三届大阪国际氢能源燃料电池展

PV EXPO OSAKA 2018 - 第六届大阪国际光伏展

PV SYSTEM EXPO OSAKA 2018 - 第六届大阪光伏发电系统展

BATTERY OSAKA 2018 - 第五届大阪国际电池展

SMART GRID EXPO OSAKA-第五届大阪国际智能电网展

WIND EXPO OSAKA 2018 - 第二届大阪国际风能展

BIOMASS EXPO OSAKA-第三届大阪生物质能展

THERMAL POWER EXPO OSAKA 2018 - 第二届大阪火力发电展

主办单位：励展博览集团日本有限公司（Reed Exhibitions Japan Ltd.）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214400-1.html

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