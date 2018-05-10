微博Q1未经审计财报 营收3.5亿美元净利9910万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了截至2018年3月31日的第一季度未经审计的财务报告，净营收3.499亿美元，同比增长76%，超过公司3.35亿美元至3.45亿美元的预期。

采用收入新准则

公司自2018年1月1日起按照修正追溯的方法开始采用收入新准则“客户合同收入”，适用的范围包含了在2018年1月1日尚未完成的合同。在修正追溯的方法下，对于那些在2018年1月1日之后公布的收入按照收入新准则进行编制（“新编制基础”），对于2018年1月1日之前公布的收入按照收入旧准则进行编制（“旧编制基础”）。新编制基础要求收入按照扣除相关的增值税（“增值税”）的净值列示而不是总额列示，导致收入和成本等额下降。另外，新编制基础对广告互换交易(以下简称“互换交易”)要求按照公允价值确认相关的收入和费用。

鉴于采用收入新准则，在2018年1月1日未完成的互换交易对期初未分配利润的影响约为减少60万美元。采用收入新准则对公司当期的财报业绩的影响列示如下：

2018年第一季度业绩焦点

净营收3.499亿美元，同比增长76%，超过公司3.35亿美元至3.45亿美元的预期。

广告和营销营收总计3.029亿美元，同比增长79%。

增值服务营收4690万美元，同比增长57%。

归属于微博的净利润为9910万美元，同比增长111%，合每股摊薄净盈利44美分，上年同期为21美分。

非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.126亿美元，同比增长95%，合每股摊薄净盈利50美分，上年同期为26美分。

调整后EBITDA（扣除利息、税金、折旧及摊销前之利润）为1.246亿美元，同比增长77%，相对净营收的利润率为36%，上年同期为35%。

2018年3月的月活跃用户数（MAUs）较上年同期净增约7000万，达到4.11亿。月活跃用户数中93%为移动端用户。

2018年3月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约3000万，达到1.84亿。

2018年第一季度企业业绩

2018年第一季度净营收3.499亿美元，上年同期为1.992亿美元。2018年第一季度广告和营销营收总计3.029亿美元，上年同期为1.693亿美元。来自中小企业（SMEs）和大客户的广告和营销营收总计2.766亿美元，上年同期为1.615亿美元，同比增长71%。2018年第一季度增值服务营收为4690万美元，上年同期为2990万美元。

2018年第一季度成本和开支总计2.405亿美元，上年同期为1.434亿美元。除了上述图表所示的根据ASC之606条款将与“互换交易”相关的营销开支计入成本和开支外，成本和开支的同比增长主要与渠道、营销活动相关的营销开支增加，以及与人力成本相关的研发开支增长有关。2018年第一季度非美国通用会计准则成本和开支为2.293亿美元，上年同期为1.325亿美元。

2018年第一季度运营盈利为1.094亿美元，上年同期为5590万美元。2018年第一季度非美国通用会计准则运营盈利为1.206亿美元，上年同期为6670万美元。

2018年第一季度非运营盈利为760万美元，上年同期为210万美元。2018年第一季度的所得税开支为1830万美元，上年同期为1130万美元。所得税开支的上升主要是因为公司国内盈利水平的提高以及稳定的国内有效税率。

2018年第一季度归属于微博的净利润为9910万美元，合每股摊薄净盈利44美分，上年同期净利润为4690万美元，合每股摊薄净盈利21美分。2018年第一季度非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.126亿美元，合每股摊薄净盈利50美分，上年同期净利润为5780万美元，合每股摊薄净盈利26美分。

截至2018年3月31日，微博的现金、现金等价物及短期投资总额为19.2亿美元。2018年第一季度运营活动提供的现金为8480万美元，资本开支为430万美元，折旧和摊销费用为470万美元。

业绩展望

微博预计2018年第二季度净营收将在4.2亿美元至4.3亿美元之间，这一预期假定人民币对美元汇率的均值为6.35元人民币兑1美元。上述预期体现的是微博当前的初步判断，未来可能进行调整。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214402-1.html

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