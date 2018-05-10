苏宁易购将择机减持阿里0.3%股份 价值近15亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，苏宁易购发布公告称，股东大会通过《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》，将择机减持阿里巴巴0.3%股份。以当前阿里巴巴近5000亿美金市值计算，一旦出售苏宁易购将获得近15亿美元的收入。

苏宁易购曾在3月31日发布的第六届董事会第十七次会议决议公告中提及了这份议案的主要内容。该公告称，公司董事会提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售，出售股份总规模预计不超过766万股，占阿里巴巴集团股份比例0.30%。

去年12月11日，A股上市公司苏宁云商曾发布公告称，公司已完成出售阿里巴巴集团不超过550万股。因此，公司收到股票出售价款合计9.4亿美元（约合62.2亿元人民币），预计可实现净利润约32.5亿元人民币。

2015年8月，苏宁与阿里“牵手”，当时阿里以283亿元投资苏宁，苏宁斥资140亿元认购了不超2780万股阿里新发的股份。2017年11月13日，苏宁发布公告称，公司拟对阿里巴巴集团股份择机进行出售，出售股份总规模预计不超过550万股。

上述出售完成后，苏宁云商仍将持有阿里巴巴集团股份2082.47万股，占阿里总发行股份的0.81%。

之前出售阿里股份获得32.5亿元的净利润，对于苏宁云商来说并非一个小数目。根据苏宁云商披露的财报，公司2013、2014、2015、2016四年净利润分别为3.72亿元、8.61亿元、8.73亿元、7.04亿元，也就是说，苏宁持有阿里股票两年多时间，投资收益超过了4年的净利润。

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