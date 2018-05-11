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京东与环球天成达成战略合作 将共同推广大屏电商购物模式

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 01:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日CIBN互联网电视旗下子公司环球天成今天在京宣布和京东达成战略合作，双方将利用各自在大屏以及电商领域的资源优势，推动基于互联网电视大屏的“边看边买”业务,并基于互联网电视平台进行产品与业务的深度合作。

京东与环球天成达成战略合作 将共同推广大屏电商购物模式



环球天成CEO刘斌表示,目前环球天成大屏端用户量已达400万,2019年将突破1000万用户总量,用户日平均在线时长3小时。此次和京东的合作主要将通过自主互联网电视系统平台――CIBN甜橙视频TV应用软件系统,以“京东购物”专区的形式展现,并通过电视媒体运营平台将此业务内置于互联网终端，在环球天成自有渠道及合作渠道内推广、拓展。

京东智能物联网中心业务部总经理张熠表示:京东于2017年底成立智能大屏产业联盟,与电视厂商和广电运营商、牌照商、内容和数据服务商、OTT厂商合作,并开放Alpha、开普勒等技术平台尝试为合作伙伴赋能；并利用人工智能和物联网技术,打通大屏购物通道,推动大屏端“边看边买”业务落地。目前已有包括康佳、海信、三星、腾讯视频、中国信通院、百视通等在内的品牌及平台参与其中。

据悉，所谓“边看边买”,是指通过视频+图文的购物形式向用户进行商品展示，可以为有主动购买意愿的用户提供全时段的导购及商品展示,相比于手机端可以更好的发挥电视机的大屏幕优势。而环球天成的控股方CIBN互联网电视也将为大屏端的视频内容提供监管保障,确保用户所看内容健康和谐,并能遵照政策法规实现可管可控。

CIBN互联网电视CFO蔡文星表示,从产业价值角度来看,互联网电视已经有巨大的价值和规模,变现方式进一步多元化发展,伴随着大屏端“边看边买”业务的逐步落地,在将电视流量转化为电商的流量过程中,互联网电视将会扩展出更多的变现方式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214404-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:海信电商京东互联网电视百视通

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