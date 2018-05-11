什么在阻碍机器人革命？我们人类

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，国外媒体刊文称，是什么阻碍了机器人革命呢？我们人类。

伊隆・马斯克(Elon Musk)称，飞行汽车可能会掉下轮毂盖，造成人员伤亡。我们很多人都有这种担心。

自从乔治・杰特森（George Jetson）在1962年首次展示它的Aerocar以来，人们就一直对飞行汽车的想法垂涎不已。经过漫长的等待，一辆真正的飞行汽车在去年首次亮相：AeroMobil 3.0。其他公司也已经加入了这场竞争，空客公司（Airbus）承诺开发一种可自动驾驶的飞行汽车，以及可让这些车辆安全穿梭于城市的系统。打车服务巨头Uber正努力在2020年前推出它的飞行出租车服务。

然而，如果说密歇根大学有关飞行汽车的民意调查有什么启示的话，那就是飞行汽车被推迟这么久的原因是：我们。近三分之二的受访者表示，他们对飞行汽车的安全性“非常担忧”；约80%的受访者认为，飞行汽车应当配备有降落伞。

似乎很多人跟马斯克有着一样的担忧：“如果有人不好好保养他们的飞行汽车，它有可能会掉下轮毂盖，造成人员伤亡。”由于萦绕在你的脑海的种种忧虑，你的焦虑水平会只增不减。

具有讽刺意味的是，我们仍在要求得到飞行汽车：密歇根大学的调查显示，近一半的受访者表示，他们对使用飞行汽车“非常感兴趣”。但我们的疑虑可能就是阻止我们得到我们想要的东西的那个原因。

机器人革命的障碍

人工智能和它可能会引发的机器人革命，会带来自动操控的机器人、质量控制机器人等等――有潜力改善我们的世界。但这并不意味着人工智能技术已经得到了积极的支持。

核技术引发了军备竞赛，一些人担心人工智能也会引发同样的后果。俄罗斯领导人弗拉基米尔・普京(Vladimir Putin)在人工智能方面的言论似乎让许多人都感到不寒而栗：“人工智能是未来，不仅对俄罗斯如此，对全人类都是如此。谁成为这个领域的领导者，谁就会成为世界的统治者。”

事实上，俄罗斯、中国和美国都在争先恐后地积累人工智能武器和国家安全系统，以增强它们的军事力量，并赋予人类士兵更多的洞察力和能力。

智能软件现在被认为等同于核武器――通过现代技术来增强国家军事优势的一种方式。正如《连线》杂志的汤姆・西蒙尼特（Tom Simonite）所解释的那样，“世界三大军事强国之间的人工智能竞赛不同于以往的竞赛，比如部署核武器或隐形技术的竞赛，因为很多的人工智能技术都可以同时用于商业用途和军事用途。”

这正是让我们有些人心存怀疑的原因：我们有什么证据可以证明人工智能技术将被用于自动化繁琐的工序，而不是用于监视我们日常生活中的一举一动？毕竟，我们看似无伤大雅的Facebook动态消息，据说都被被劫持来影响2016年美国总统大选的结果。接下来会是什么呢？

在个人层面上，我们中的许多人不大愿意接受科技行业将机器人互动人性化的做法。机器人公司Hanson Robotics制造了一个名为“Sophia”的机器学习机器人，目的是让它与人类进行真正的对话；但Facebook的首席人工智能科学家雅恩・乐昆（Yann LeCun）说，该机器人的认知能力类似于木偶。

因此，虽然在谷歌搜索中，脚本化的、算法生成的响应可能会给AI赢得人们的支持，但它们在探索更深层的思想方面用处不大。

如何引领机器人革命

消费者强烈要求获得更先进的技术，却也对他们所得到的东西捅窟窿。那些专注于人工智能的公司如何才能引领机器人革命呢？

1.降低先行者(以及后行者)的成本。新技术总是会带来先发成本负担，但是AI技术和机器人要成为市场主流，价格壁垒必须要移除。科技博客Recode报道称，未来9年，设备制造工业机器人的市场预计将增长175%，但如果工厂的机器人价格继续在10万美元的范围徘徊，这一预期将会无法实现。

工业机器人公司似乎已经收到了这一信息。根据投资管理公司ARK Investment Management的研究，到2025年，工业机器人的成本预计将下降65%，但相关产业还有更多的工作要做。随着3D打印等其他技术不断改进和加速机器人的生产，相关成本将会下降。推动推动机器人革命，要做的不仅仅是寻找降低生产成本的方法，还要设法降低与机器人生产相关的技术的成本。

2.不要让误解持续下去。尽管人们很容易认为，技术的改进将会解决人们的担忧，并立即改变人们的想法，但事实上，错误的假设持续的时间越长，它们引发的误解就越大，就越难扭转。解决这一问题的一个好办法是，制定法规，把人工智能视为合作伙伴，而不是恐慌的来源。公开讨论“人格”和机器人及其开发人员的责任可以消除恐惧，就像研究机器人对工会和其他劳工组织和人权的影响一样。

Flybits创始人兼首席执行官侯赛因・拉纳玛（Hossein Rahnama）在她的博客中解释说，“毫不奇怪，机器人的兴起也伴随着适度的恐惧……作为回应，首席执行官们都在努力地弄清楚人工智能将会如何影响供应链、劳动力、收入甚至整个商业模式。极其强烈的紧迫感会促使企业匆忙地将钱花在它们遇到的第一个平台上。”相反，领导者应该思考清楚哪些技术能解决实际问题，并让消费者理解这些问题。

3.高度重视安全问题。网络安全与隐私是消费者最关心的问题，CNNMoney的一项调查显示，近一半的受访者称他们曾遭遇黑客的攻击。随着人工智能数字化种种完整的业务流程，收集和利用大量的数据，人们变得比以往任何时候都更加警觉。投资安全技术来保护人工智能技术和消费者，对于企业和用户来说是一种双赢。

Wipro Limited首席技术官桑吉夫（K.R. Sanjiv）在《观察家报》(The Observer)上刊文称：“与人类不同，机器人可以被黑客攻击。工业机器人今天遵循了阿西莫夫机器人三定律的修改版本……如果有人侵入机器去删除其中的一条定律，会发生什么呢？一个黑客可以通过移除自我伤害禁令来让机器人伤害人类或破坏有价值的设备，从而犯下谋杀罪。”在理解机器人所拥有的力量的前提下，企业必须要有动力去孤立这种力量，并将其运用于正当的用途。

说回乔治・杰特森的飞行汽车：那个动画卡通人物的世界比我们的世界要简单得多，但是我们可以通过解决让我们人类怀疑人工智能的问题，来消除机器人革命的真实障碍。

通过承认非常真实的隐忧，从数据被盗到轮毂盖坠落，企业就能够获得消费者的充分支持，并为他们带来他们想要的飞行汽车。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214405-1.html

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