2017/18财年印度太阳能发电量同比增长92%

根据中央电力管理局（CEA）的数据，截至2018年3月的2017／18财年，印度太阳能发电厂的总产能为259亿千瓦时，同比增长92％。

根据中央电力管理局（CEA）的数据，截至2018年3月的2017／18财年，印度太阳能发电厂的总产能为259亿千瓦时，同比增长92％。

2017／18财年印度太阳能发电量同比增长92％

Mercom资本集团分析官方数据后表示，尽管光伏发电装机容量出现增长，但太阳能仅占全国发电量的1．98％。Mercom补充说，与此同时，火力发电在整个发电组合中的份额为79．28％，这表明印度对煤电的巨大依赖性。

2017／18财年，印度的电力装机容量为345吉瓦，其中70吉瓦来自可再生能源，占总发电量比例为20．32％，比上一财年增长2．8个百分点，主要得益于太阳能发电容量增加了10吉瓦。

到3月底，印度累计的太阳能发电量达22吉瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214406-1.html

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