长江大桥护栏浮雕3D打印还原 “草原牧马”再归来

公路桥两侧的铸铁护栏是长江大桥的标志之一，昨天记者在桥上看到，这些护栏在全面修复后，正从北堡开始进行复位安装，预计6月初将全部安装到位。早年曾因车祸被

▲ 工人们正在安装护栏。徐琦摄

▲ “草原牧马”浮雕。葛妍摄

遵循“修旧如故”的原则，南京长江大桥的文物修缮工作正在全面展开。公路桥两侧的铸铁护栏是长江大桥的标志之一，昨天记者在桥上看到，这些护栏在全面修复后，正从北堡开始进行复位安装，预计6月初将全部安装到位。早年曾因车祸被撞进长江的一块护栏浮雕“草原牧马”，此次通过3D打印技术，在缺席27载后“重现江湖”。

昨天上午，记者来到大桥北堡，工人们正在安装护栏。长江大桥铸铁护栏双侧加起来总长3152米，每4米一个标准节，一共镶嵌了202块铸铁浮雕。其中，98块是镂空向日葵浮雕；98块为风景主题浮雕；6块是麦穗、齿轮、红星组成的图案浮雕，这些图案也是“工农兵”的象征。排列的规律是，一块风景主题与一块镂空向日葵之间，间隔3个4米的标准节，一实一虚进行排列。去年拆除时，每个护栏都进行了编号，以确保回到原有的位置。不过，在拆解编号时，专家发现，风景浮雕只有97块，比资料记录中的少了一块，调查后发现，原来，1991年1月25日，溧阳一名司机因酒后驾驶发生车祸，将6米多长的铸铁护栏拦腰撞断，连车一起坠入长江，从此这块浮雕就一直用普通铁栏杆代替。

“我们根据历史图纸推断出，缺失的浮雕内容为‘草原牧马’。”东南大学建筑学院副教授、博导淳庆是此次长江大桥文物保护工程的设计负责人，他指着桥上摆放的一块正待安装的护栏对记者说，当年这些浮雕的模板都是用木头雕刻出来的，此次为了还原缺失浮雕原有的风貌，采取了新的工艺。“草原牧马”的浮雕原本共有4个，文物保护工程设计组对尚存的“草原牧马”浮雕进行了扫描，然后采用3D打印技术制作出模板，重新进行了铸造。这块浮雕位于大桥中间靠北堡的位置，待大桥恢复通车后，市民可以留心一下。

记者在采访中获悉，大桥的护栏浮雕是由当时的南京晨光机器厂承制的。浮雕图案的美术设计组当时曾提出两套方案，一套是以反映革命圣地为主题，如井冈山、遵义、延安、北京等；另一套描绘南京长江大桥建造同期祖国山河风貌和新中国建设的巨大成就，分别从华北、东北、西北、华东、华南、西南等地区，选择最有代表性的建筑物或地方特色产业。后经多方讨论审定，最终确定用祖国建设成就主题这套方案，也就是现在看到的这98块风景主题浮雕。浮雕上的画面共有20幅，分别是：北京车站、大庆油田、大寨英雄田、边防战士、钢都鞍山、抚顺煤矿、东北森林、长城内外、草原牧马、吴泾化工厂、新安江电站、东海前哨、湛江海港、南海渔帆、以岛为家、西南铁路、川藏公路、攀登高峰、沙漠勘探、万吨巨轮。

目前大桥铸铁护栏复位安装已经完成了约30%，预计6月初将全部安装到位。“在大桥投用的50年里，由于多次涂刷防锈漆，护栏表面已经不是原来的颜色。”淳庆说，大桥文物保护工程设计组查阅了大量历史资料，包括当年的设计图纸等，同时随机选取了几根拆除的护栏，去掉表层的油漆后，对里面的油漆颜色进行考证，然后做了七八个小样，一一比对后，才让护栏恢复了银灰色的“本色”。

目前，大桥同时还在进行桥面伸缩缝施工和棚架的拆除工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214407-1.html

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