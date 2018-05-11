沃尔玛160亿美元购得印度电商Flipkart约77%股权

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据国外媒体报道，美国零售商沃尔玛周三已经同意支付160亿美元以获得印度电商Flipkart的约77%股权。在作为全球最大新兴市场之一的印度，沃尔玛同竞争对手亚马逊展开了竞争，而这一交易也是沃尔玛最大一笔在美国以外的投资。





此交易的谈判花费了近两年时间，该交易的完成将有助于总部位于美国阿肯色州本顿维尔市的这家零售商，在同亚马逊竞争时巩固和提升自己的市场份额。据称，亚马逊曾试图竞购Flipkart的股权。

沃尔玛首席执行官道格?麦克米伦（Doug McMillon）在一份声明中表示，“鉴于其规模和增长速度，印度是世界上最具吸引力的零售市场之一。我们的投资是同该公司（Flipkart）开展合作的一个机会，该公司正在引领印度电子商务市场转型。”

Flipkart电商平台出售的商品种类众多，从肥皂、智能手机、书籍到服装等。据投资银行摩根士丹利称，购入Flipkart的股权，将让沃尔玛进入印度这个新兴电子商务市场，这个市场规模十年内可能会达到2000亿美元。

沃尔玛表示，它计划通过新发行债券加上动用手头现金的方式，为这笔交易提供资金。

沃尔玛警告称，如果交易按预期在第二季度结束前完成，它预计该交易将会让其2019财年每股收益减少25美分至30美分。

Flipkart表示，沃尔玛未购入的剩下股权，将由Flipkart一些现有股东持有，这些股东包括Flipkart联合创始人宾尼?班萨尔（Binny Bansal）、中国的腾讯、老虎基金（Tiger Global Management LLC）和微软公司。

周三早些时候，在备受期待的该交易正式消息发布之前，软银集团首席执行官孙正义在一个电话会议上出人意料地证实，沃尔玛已决定收购flipkart。

孙正义表示，他旗下公司对该印度电商的投资已经增长至40亿美元。软银旗下科技基金Vision Fund是目前全球最大的私人股本基金，该基金去年8月份曾对Flipkart投资25亿美元。

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