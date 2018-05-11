京东时尚推出商家返点激励政策：最大返点力度1折

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，京东时尚今日宣布推出首个商家分层与激励方案，在女装和童装品类试运行。

京东集团高级副总裁，京东时尚生活事业群总裁胡胜利表示，京东时尚将根据商家的开店时长、品类特征、品牌属性、运营模式等维度，对商家进行赛道划分，并对每个赛道商家制定专属激励政策，这也是京东首次使用AI和智慧算法实现商家分层。

同时，京东时尚还推出了商家激励政策，商家通过倍返广告费来获得广告费折扣，最大返点力度可达到1折，有60%以上的优质商家可以获得奖励，并且可以实现每月以虚拟金的方式充值至京准通账户。

胡胜利表示，京东目前正在针对第三方平台生态启动数百项服务升级，例如店铺粉丝零距离项目能够帮助商家打通商家店铺和微信营销平台，助力商家从粉丝触达、粉丝沉淀转化、新老客户维护及二次营销实现一站式管理,而对商品进行SPU化改造项目能够帮助商家提升搜索算法，优化资源位运营，同时减少商家操作工作量。

在发布会上，京东提出了第三方平台生态的三大价值主张：1、时效优先和站外流量优先的平台流量价值主张。2、大数据与平台共同筛选和品质认证公开透明化的平台品质价值主张。3、重点提升店铺综合服务能力的平台服务价值主张。

同时，京东正式宣布成立京东时尚科技研究院，综合AI平台与研究部、大数据平台、平台AR\VR业务部三大核心技术板块赋能时尚品牌商。据称，京东AI时尚大赛已经正式开始，正在报名中。

胡胜利表示，希望京东能够为美丽的时尚产业提供更加健康的面向未来的成长平台，让每个时尚品牌都能够在京东平台上“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。

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