神秘的东方力量！姜黄3D打印的支架令骨骼生长

最近华盛顿州立大学（WSU）研究人员在“今日材料化学”期刊上发表一篇文章，新开发了一种用于骨组织再生的3D打印陶瓷支架，并发现当支架涂有从天然姜黄中提取的

最近华盛顿州立大学（WSU）研究人员在“今日材料化学”期刊上发表一篇文章，该研究论文题为“PCL，PEG和PLGA聚合物对体外和体内骨骼再生的磷酸钙基质中姜黄素释放的影响”，新开发了一种用于骨组织再生的3D打印陶瓷支架，并发现当支架涂有从天然姜黄中提取的成分时，骨骼再生可以提高30％至45％。

天然姜黄（图片来源于网络）

天然姜黄是一种天然黄色素，具有着色力强、色泽鲜艳、热稳定性强、安全无毒等特性，可作为着色剂广泛用于糕点、糖果、饮料、冰淇淋、有色酒等食品，被认为是最有开发价值的食用天然色素之一，同时也是联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）所规定的使用安全性很高的天然色素之一。此外，姜黄色素还具有防腐和保健功能，被广泛用于医药、纺染、饲料等工业。

姜黄一直被用于传统疗法。从姜黄根系提取的成分主要是姜黄素，具有抗氧化，抗炎和强健骨骼的能力，并有助于预防各种癌症。在亚洲国家，姜黄长久以来被用作口服药物，但是口服会使姜黄素被迅速代谢，起到的作用很小。WSU团队的项目能使姜黄素直接作用于感染区，作用更有效。

使用姜黄和没有使用姜黄的对比

该团队的3D打印骨骼支架由生物兼容陶瓷材料制成，与目前常用于组织再生研究的材料相似。根据植入的部位及条件，这种支架上植入时带有细胞组织，接入体内可与其他细胞逐渐融合并兴盛新的组织。影响许多目前用于治疗骨质疏松症和其他疾病的骨骼再生药物的问题是它们与天然骨骼的再生周期不一致，并且再生的骨质有可能会较差。

研究人员从姜黄中提取天然成分来刺激骨骼生产。他们将姜黄素包裹在亲水的大分子聚合物中，随着时间推移，姜黄素会逐渐从陶瓷支架中释放出来。涂覆有这种有机化合物的3D打印支架可以增加支架周围组中新骨细胞和血管的活性与增值，从而加速愈合过程。

研究人员也在研究其他自然疗法，包括采用芦荟，番红花，维生素D，大蒜等。专注于可能有助于骨骼疾病的化合物，包括那些促进骨骼生长或具有抗炎，感染控制或抗癌特性的化合物。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214411-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm