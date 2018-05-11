　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

美加州规定盖新房必须安太阳能板

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-11 04:27

当地时间5月9日，美国清洁能源“急先锋”加利福尼亚州公布了一项新规定，自2020年起所有新建房屋都必须安装太阳能电池板。

blob.png

工人正在房顶安装太阳能电池板

当地时间5月9日，美国清洁能源“急先锋”加利福尼亚州公布了一项新规定，自2020年起所有新建房屋都必须安装太阳能电池板。

据美国广播公司（ABC）新闻报道，这项规定由加州能源委员会提出，旨在遏制该州温室气体排放。新规得到了建筑代表、公共事业部门以及太阳能制造商的广泛支持，只需最后获得加州建筑标准委员会批准就能实施。

据委员会估计，加装太阳能电池板会给每户增加9500美元（约合人民币6万元）的建筑成本，但是在未来30年里，他们能在能源使用等方面节省约19000美元（约合人民币12万元）。尽管这项规定只针对新建房屋，目前已有一些房主利用补贴计划给自家屋顶装上了太阳能电池板。

blob.png

加州公共太阳能项目

报道称，加州对解决气候变化以及推广新能源有很大热忱。它将自己视为美国清洁能源的引领者，一直致力于电动汽车发展和建筑碳排放的减少。加州也是全美太阳能安装第一市场。据太阳能工业协会数据，该州有超过500万家庭使用太阳能。

blob.png

加州风力发电项目

然而，共和党立法领导人提出了反对意见。他认为目前加州的房价水平已经很高，当地人没办法再承担额外且高昂的安装费。共和党议会成员布莱恩也表示，这项规定会提高生活成本，致使居民生活水平下降。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214412-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:必须太阳能规定新房加州

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

京东时尚推出商家返点激励政策：最大返点力度1折

京东时尚推出商家返点激励政策：最大返点力度1折,京东 时尚 返点 胡胜利

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS