美加州规定盖新房必须安太阳能板

当地时间5月9日，美国清洁能源“急先锋”加利福尼亚州公布了一项新规定，自2020年起所有新建房屋都必须安装太阳能电池板。

工人正在房顶安装太阳能电池板

当地时间5月9日，美国清洁能源“急先锋”加利福尼亚州公布了一项新规定，自2020年起所有新建房屋都必须安装太阳能电池板。

据美国广播公司（ABC）新闻报道，这项规定由加州能源委员会提出，旨在遏制该州温室气体排放。新规得到了建筑代表、公共事业部门以及太阳能制造商的广泛支持，只需最后获得加州建筑标准委员会批准就能实施。

据委员会估计，加装太阳能电池板会给每户增加9500美元（约合人民币6万元）的建筑成本，但是在未来30年里，他们能在能源使用等方面节省约19000美元（约合人民币12万元）。尽管这项规定只针对新建房屋，目前已有一些房主利用补贴计划给自家屋顶装上了太阳能电池板。

加州公共太阳能项目

报道称，加州对解决气候变化以及推广新能源有很大热忱。它将自己视为美国清洁能源的引领者，一直致力于电动汽车发展和建筑碳排放的减少。加州也是全美太阳能安装第一市场。据太阳能工业协会数据，该州有超过500万家庭使用太阳能。

加州风力发电项目

然而，共和党立法领导人提出了反对意见。他认为目前加州的房价水平已经很高，当地人没办法再承担额外且高昂的安装费。共和党议会成员布莱恩也表示，这项规定会提高生活成本，致使居民生活水平下降。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214412-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm