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光伏建筑一体化需“破茧化蝶”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-11 04:30

作为建筑节能最重要的应用形式之一，光伏建筑一体化（BIPV）正在从概念走向落地。越来越多的人意识到，将光伏组件与建筑材料融于一体，对于光伏产业和建筑行业是

作为建筑节能最重要的应用形式之一，光伏建筑一体化（BIPV）正在从概念走向落地。越来越多的人意识到，将光伏组件与建筑材料融于一体，对于光伏产业和建筑行业是双重利好，并在此过程中掀起了一场绿色发展的新革命。

资料显示，未来4～5年，我国城市中光伏建筑一体化可应用面积将达17．9亿平米，预计每年可发电约615亿度，可减少二氧化碳排放量5200万吨，相当于减少1600万辆汽车的尾气排放或多种植29亿棵树。

在此基础上，光伏建筑一体化正在引领着未来城市发展的新出路，光伏组件的广泛应用让普通建筑变得节能、绿色、环保。

光伏建筑一体化需“破茧化蝶”

产业创新能力薄弱

技术应成为突破口

国外对光伏建筑一体化的研究和应用已经有很长时间，而在中国，光伏建筑还是一片巨大的蓝海。作为北京奥运会主场馆之一的国家体育馆，其大面积的玻璃幕墙在闪闪发光的同时，更是隐藏了一座巨大的年发电量97000kWh的光伏发电站，成为我国早期光伏建筑一体化的典型范例。

在政策的利好之下，随着各地纷纷出台相关扶持和补贴政策，让光电建筑成为分布式光伏的主流成为一种强烈的呼声，如何让光伏产业和绿色建筑深度融合也成为传统建筑行业转型升级、节能减排的新思路。

刚刚发布不久的《智能光伏产业发展行动计划（2018～2020年）》（以下简称《行动计划》）更是从加快产业技术创新、提升智能制造水平，推动两化深度融合、发展智能光伏集成运维，促进特色行业应用示范、积极推动绿色发展，完善技术标准体系、加快公共服务平台建设等四大领域，提出了相关重点任务。从中可以看出，我国光伏产业从“大”到“强”还有很长的路要走。

事实上，我国光伏产业的发展基本上是依靠引进国外设备和生产线，核心技术依然受制于人。虽然近年来国内光伏企业实力不断提升，重点企业越来越重视对研发的投入，但由于在技术水平和人才培养等方面的欠缺，产业发展创新不足，必将会影响其在建筑等产业链下游的应用发展。

作为光伏产业最重要的应用形式之一，光伏建筑一体化和光伏产业发展息息相关。

随着技术的进步，在智能创新驱动下，我国光伏产业发展的质量和效率都将迎来快速提升，市场中具备研发实力、技术储备的龙头企业将逐渐显现。光伏与城市建筑将做到完美融合，伴随光伏而建的建筑宛如一件件精心雕刻的艺术品，彰显出一种全新的光伏美。

专家强调，技术发展在光伏产业中占有重要地位，由于中国的主要光伏技术还需要从国外引进，技术的严重依赖性决定了中国的光伏产业不能实现根本性突破，也不能拥有较强的国际竞争力，因此，光伏产业的发展需要从技术方面找到突破口，实施技术发展战略，加快技术升级、技术延伸、技术推广和技术普及来实现。

特别是对于光伏企业而言，技术创新和智能化转型将成为今后行业发展的主要方向，光伏企业需不断提高自身技术水平，向着智能化、信息化和自动化迈进，方能在激烈的市场竞争中立足。

此外，光伏企业转型升级也需要获得政策支持，鼓励光伏企业生产先进技术产品，加速淘汰技术落后产品，加快光伏产业升级，不断提高企业竞争力。

当然，光伏产业的创新发展还需要加强人才培养，进一步提高产学研结合程度，实现全产业链的协同创新，驱动光伏产业更上一层楼。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214413-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏产业光伏建筑一体化

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