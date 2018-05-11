江苏去年光伏发电量可供海南省用一年

至2017年底，江苏省累计光伏装机达到907万千瓦，占全国光伏总装机的7％，位居全国第三。在发电量方面，江苏去年光伏发电达到80．74亿千瓦时，这个电量，接近海南

5月10日上午，江苏省能源局局长杭海在扬州宝应举行的第三届中国光伏＋创新发展论坛上透露，至2017年底，江苏省累计光伏装机达到907万千瓦，占全国光伏总装机的7％，位居全国第三。在发电量方面，江苏去年光伏发电达到80．74亿千瓦时，这个电量，接近海南全省一年的用电量。

据杭海介绍，江苏积极扩大光伏发电和可再生能源的应用规模，不断优化能源结构，努力推动能源转型。2017年，全省新增可再生能源发展装机626万千瓦，占全省新增量的48％，成为新增装机量重要的组成部分。江苏省到2017年底可再生能源累计装机达到了1972万千瓦，同比增长了46．5％，占全省总装机的17％。可再生能源发电量已占全省总发电量的6．6％

“光伏发展已经逐步成为我省能源转型重要的工作。”杭海表示，江苏光伏发电经过了2014年的快速发展期和2015年提质增效期，2017年全省新增361万千瓦，占全国新增量6．8％。全省累计光伏装机达到907万千瓦，占到全国总装机的7％，位居全国第三。“这对于国土面积偏小、光照资源属于三类地区的江苏，是非常不错的成绩。”

“全球光伏看中国，中国光伏看江苏。”正如行业内这句经典的评价，江苏光伏发电继续领跑全国，江苏省的宝应和泗洪两个县级市去年底成功入选国家级光伏发电“领跑者”基地名单，两基地装机总规模占全国10个基地总和的20％。江苏未来将在光伏发展方面推动集中式，坚持优储量，运用新技术不断降低光伏发电成本，努力开启能源低碳供应的新时代。

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