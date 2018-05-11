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宝沃首款纯电动SUV上市 补贴后售价28.5万元起

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 07:02

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日晚间消息，宝沃汽车首款新能源车型BXi7上市销售。宝沃汽车集团总裁杨嵩称这是首款中国量产交付的四驱纯电SUV，该车官方指导价35.88-37.88万元，政策补贴后实际售价28.5-30.5万元。

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宝沃汽车集团总裁杨嵩表示宝沃是中国资本控股的德国品牌，已获全球4大标准47个国家认证。在品牌定位上，杨嵩说宝沃是“工程师品牌”，将把工程师品牌定位贯彻到企业的每一个岗位。

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“宝沃不只造车，更造就出行安全感。宝沃安全感，让你去勇敢。”杨嵩提到。而且，杨嵩还正式宣布了宝沃的iSA战略：新能源、互联共享、自动驾驶三大方向。

同时，宝沃还发布了旗下首款新能源车型BXi7。官方宣称其是中国量产交付的四驱纯电SUV。

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据介绍，从设计之初，BXi7就是决心打造一款拥有更好驾驶体验的四驱纯电SUV。BXi7配备的双独立电机拥有最高可达94.5%的效率输出和最大扭矩390N?m扭矩，可实现前后轴扭矩独立分配，7.9秒百公里加速、195km/h最高时速。

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在安全方面，BXi7将电池系统进行了诸多全面设计优化，通过了包括电性能、机械、气候、安全性、热管理和ELV在内的多重验证，并开发出数项电池安全机制。BXi7的实时绝缘监控一旦发觉异常，会立即切断高压电；当车辆发生碰撞时，电池也会主动断电，同时将系统电压降低至安全范围。另外，BXi7还搭载15项B-Safe电子稳定系统，进一步为用户保障出行安全。

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在电池稳定性方面，BXi7电池包能够在零下30℃到零上55℃的极端温度下保持高性能工作状态，只需45分钟即可完成总电量80%的充电效果，电池循环次数超过2000次。

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宝沃称作为同级唯一四驱纯电SUV，BXi7的最大续航里程可达375km，充分满足日常出行的需求。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214416-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:汽车杨嵩上市suv宝沃

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