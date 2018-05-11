谷歌便捷服务的价格多高？你的所有数据

科技传媒网讯 网易科技新闻? 5月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周二2018年度谷歌开发者大会开幕，谷歌发布了一系列便捷的新服务。虽然这些服务都是免费的，但对于用户来说，拿来交换的是自己的所有数据。

过去20年来，guge的使命一直是组织世界的信息。它所提供的信息全是围绕着用户――用户的浏览习惯，要去哪儿，跟谁说话，谈话内容，以及会搜索什么。

当地时间周二，谷歌在2018年度开发者大会Google I/O上引入了一系列新服务，坦率地说听起来这些服务非常便捷。以Google Lens为例，这是一种可以“主动”显示用户周围物体信息的视觉搜索工具；还有谷歌数字助理Google Assistant，其新加入的“持续对话”功能使得用户在提问时不需要加上唤醒词。

“你打开摄像头，你可以立即看到Google Lens呈现出视界内物体的所有信息，它甚至可以将这些信息固定到你看到的东西上，”谷歌副总裁Aparna Chennapragada说，这个功能将很快应用于其他Android手机制造商的设备，用户可以通过Google Lens识别朋友公寓里的所有东西。谷歌表示，Google Lens会在用户打开相机应用程序时开始工作。

想看新闻？ 谷歌的Trystan Upstill这样介绍个性化新闻：“很酷的是，我不必告诉应用程序，我关注政治类新闻，我爱骑自行车，或者需要了解关于湾区的信息，这些都可以直接读到。”

想要出去？谷歌副总裁Jen Fitzpatrick表示：“没有任何工作，谷歌地图Google Maps就给我了一些推荐，可以激励我去尝试新的事物，”他介绍了新的餐厅推荐信息，这些推荐信息会自动在谷歌地图中弹出；此外还有一个称为“匹配”的分值，它结合谷歌机器学习“和我曾经添加的信息进行打分――比如我评价过的餐馆，我喜欢的美食和我去过的地方。”

甚至于谷歌的更新版仪表盘Google Dashboard都以“了解自己的习惯”为中心，谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，在介绍Android操作系统上的Google Dashboard之前，他表示会让用户全面了解自己如何花费时间： ‘你花在应用上的时间，你在特定日期解锁手机的次数，你得到的通知数量等等。”

所有这些免费的个性化服务都是有代价的：这些服务都依靠用户提交更多关于他们自己和他们生活的数据，并允许谷歌挖掘这些数据，从而让搜索巨头对我们的日常选择产生更大的影响力和控制力。

在回答关于数据收集的问题时，该公司提到了各种用户控件。例如Google Lens只是将用户所查看的图像缩略图存储到帐户中。 Google Assistant的新功能会让人们了解对话的是机器而不是人，并且会存储音频。同时谷歌还表示，使用谷歌的隐私设置可以删除相关的图像和音频。

谷歌还指出，个性化新闻推送仅出现在谷歌新闻Google News的“为你”标签之下。该公司还宣布了旨在拓宽用户观点的一系列功能。例如谷歌针对为飓风玛丽亚这个主题演示的Full Coverage功能，该功能没有个性化推送，并显示所有故事，时间线，推文，视频，时间表，意见和更多新闻。

尽管如此，这些新产品还是提醒人们谷歌对自己的了解有所深，以及它可能从你身上得到多少信息。在舞台上的谷歌高管中，没有谁提到这些额外的便利性是否需要额外的权限或条款。事实上，缺乏冲突被吹捧为卖点。没有哪家创业公司能够像谷歌一样提供相机应用，新闻推送应用，语音助理，地图或阻止用户浪费时间的应用，谷歌的优势通过更多数据凸显出来。

随着Facebook成为技术反噬的代名词，越来越多的声音呼吁更多人关注谷歌的数据收集和分析实践，《华尔街日报》警告其可能会比Facebook糟糕。但是消费者可能忙着使用谷歌搜索。

在过去几年里，作为我们在互联网上“身份层”的Facebook已经违背了初衷。谷歌很早以前就成为了默认的“搜索层”，它的力量变化更加微妙巧妙，但危险可能同样巨大。谷歌已经掌握的信息不仅仅是关于新闻，而是关于一切。

也许为了让谷歌更多地融入你的日常生活，谷歌开发者大会上宣布的许多新功能都被设计为“主动”，并且有深入生活的隐患。当Chennapragada展示Google Lens可以做的事情时，她说：“这是一个例子，说明摄像头不仅仅能够回答问题，还能够将答案放在正确的位置，就是问题所在的地方。不只是回答问题的例子，而是将问题的答案放在问题的正确位置。”这都是瞬时完成的。当然，但你可能有一天会失去提出问题的权利。（晗冰）

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