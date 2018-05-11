用友工业互联网平台落地重庆 加速山城制造雄起

制造业之于重庆，无疑是对城市发展起决定性作用的产业，重庆制造业的发展、尤其是汽车产业在西部地区乃至全国，都占据非常重要的地位。当今，工业互联网时代下，

制造业之于重庆，无疑是对城市发展起决定性作用的产业，重庆制造业的发展、尤其是汽车产业在西部地区乃至全国，都占据非常重要的地位。当今，工业互联网时代下，重庆制造业如何抓住数字化、智能化赋予的历史机遇，探索转型升级新路径？

5月9日下午，“工业互联 智造未来――用友精智工业互联网高峰论坛”在重庆举行。现场近500名制造企业家/管理者参与此次盛会，共同研讨互联网+制造业转型成功之路。

活动现场

重庆加快制造业智能化改造升级

在全球化加速，制造业走向数字化、网络化、智能化的大趋势下，新一轮产业革命与新技术突破，将重塑全球经济新格局。工信部信软司两化融合处处长王建伟在致辞时指出，当前，软件定义、数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的制造业发展特征日趋明显，新产品、新模式、新业态、新产业层出不穷，围绕工业互联网平台竞争愈演愈烈。跨行业跨领域工业互联网平台是支撑工业资源泛在连接、弹性供给、高效配置的中枢，是构建制造业新生态的关键，对于加速制造强国和网络强国建设具有重要意义。

近年来重庆制造业快速发展，规模总量迅速壮大，产业结构持续优化，形成6+1的支柱产业不断提升。当前重庆正在大力推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，加快传统制造业智能化的改造升级。

重庆市经信委人工智能处处长金涛表示，据统计目前重庆有50%工业企业正在两化融合的关键时期。重庆市政府将通过引进和培育增强工业互联网平台服务资源和能力供给。支持工业互联网平台商、服务商和重庆市制造龙头企业深度合作。着力实现互联网+先进制造业。

工业互联 大势所趋

工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体，简言之，工业互联网平台就是基于公有云的智能制造的解决方案。其具有三大核心层级，边缘层数据采集是基础、工业PaaS平台是核心、而满足不同行业/不同场景的工业SaaS和工业APP则形成工业互联网平台的最终价值。

那么，工业互联网和智能制造为什么这么火？用友网络副总裁马红妮谈到，近期中美贸易战的背后，正是双方高精尖制造硬实力的抗衡与博弈，智能制造水平已经成为国家实力的重要标尺之一。作为亚太地区领先的企业互联网服务提供商，用友于2017年8月正式发布了精智丨用友工业互联网平台，该平台由IaaS/PaaS/SaaS/BaaS/DaaS等层面组成，是一个面向工业企业的智能云平台，旨在以开放的生态体系，帮助工业企业实现敏经营、轻管理、易金融、简IT。

为了加速重庆工业互联网产业发展。以用友精智工业互联网平台落地重庆为契机，用友网络科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司重庆分公司签署战略合作协议。利用双方优势资源，共同推进重庆企业上云。

用友&重庆联通战略合作签约仪式

用友网络助理总裁傅强（前排左一）、重庆联通副总经理王江黎（前排右一）代表双方签约

用友精智践行智造实践

基于精智|用友工业互联网平台，构建了智能互联的智能工厂，同时向上接通企业智慧管理体系，与产业链上下游互联，最终企业所有数据汇聚云端实现智能分析与决策。企业智能制造呈现出出两种模式：个性化定制与网络化协同制造。以及三大趋势：业务一体化、经营核算精细化、工厂智能化。

事实上，在企业智能化转型的浪潮中，已经有一些制造企业取得了卓越的成绩：

西泵股份与用友精诚合作18年，在新时期，合作主要聚焦落地企业互联网、助力构建数字化工厂。从2015年至今通过三个阶段的NC项目建设，实施成果主要包括实各个公司全流程协同；客户订单的执行准确高达95%以上；降低库存、提升物料流转速度，进而降低整体成本；满足福特物流信息和质量体系认证要求。基于信息化的应用价值：库存占压降低12%，物料流转速度提升20%，计划准确率达95%以上，生产成本降低1.5%，累计节约成本费用达上千万元。

新钢联冶金有限公司是国内最大的高碳铬铁生产企业。从2012年授权经营制，2013年初识阿米巴，2014-2015年深化阿米巴，2016年阿米巴系统到现在的阿米巴升级，新钢联实现了阿米巴经营1.0到2.0的升级。阿米巴在新钢联的落地中给企业带来了以下应用价值：一、经营专业化，公司效益提升；二、组织运营不断优化，随需而变；三、经营过程透明，实时把握经营情况；四、培养经营人才，满足企业扩张的人才需求。

谈到智能化转型，不得不重视智能工厂的建设。宝舜集团作为河南省互联网+工业创新示范企业、河南省智能制造车间试点企业，已建成基于用友NC、用友智能工厂、智能物流等多系统集成的一体化平台。从DCS、PLC自动采集数据，实现生产过程可视化，车间作业记录自动化，能源数据自动采集与分析、设备远程实时监控。同时，智能工厂等系统采集的实时数据，可以作为宝舜阿米巴经营核算的重要数据来源。

当下，数字化成为企业纷纷思考的转型方向。在精智平台中，用友提供了众多企业SaaS服务，包括第三方服务，这些服务其实在通过应用，帮助企业重塑工作场景、重塑业务流程、重构商业模式。

走过财务软件1.0时代与企业管理软件2.0时代，迈入3.0发展时期的用友聚焦数字企业智能服务。在智能制造领域，用友将基于精智工业互联网平台，助推重庆工业企业逐步迈向数字化、网络化、智能化。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214421-1.html

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