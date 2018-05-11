世界首座“充电、光伏、储能”智慧车棚投入运营

随着新能源汽车的迅速兴起，光伏充电车棚已经慢慢走进我们的生活，然而，您见过集“充电、光伏、储能”一体化的智慧车棚吗？智慧能源、智慧交通与智慧信息融合一体，不止能光伏发电，还有充电放电、大数据分析存储、车辆诊断、智慧泊车、智能监控、声光报警、消防集成、无线wifi等各种智能化功能，车棚虽小，一应俱全。近日，特来电“充、光、储”智慧车棚建设完成并投入运营。

特来电”充、光、储“智慧车棚建设完成并投入运营

智慧能源

与常规光伏发电车棚相比，特来电的车棚采用光伏自动追光系统，可根据阳光照射角度智能调整支架角度，从而使光伏系统发电效率最大化。除此之外，智慧车棚还在光伏发电基础上，增加了储能、充电、放电等功能。车棚的充电采用直流微网系统，光伏发电直接用于电动汽车充电，实现新能源车直接用新能源电，并提高新能源电的利用率，同时还能将多余的电能储存在智慧储能柱中。不仅如此，特来电智慧车棚还具有削峰填谷的能源调节功能，低谷时段和光伏发电时，系统优先给车辆充电，之后给智慧储能柱充电。用电高峰时，通过能量双向流动技术实现储能柱放电，若用电需求大，则电动汽车也适当参与放电，从而实现削峰填谷，经济用能，并将有效降低30％使用成本。

智慧充电

智慧车棚的充电设备采用特锐德的“模块化、集成化、智能化”设计，可以与车棚融为一体，不占用额外空间，实现无感知存放，同时采用的车挡式充电终端，具有无桩充电、无电插头、枪线自动回弹等优势，进一步节省空间的同时还能防撞、抗碾压。

充电采用特来电自主研发的群管群控模式，可实现功率共享、负荷约束、统一调度、统一管理，适用于车棚多辆电动车同时充电，并配合主动防护和柔性充电等技术，实现高效、安全充电；同时车棚功率部件采用四象限变换技术，电能可双向传输，具有充电和放电功能，并对容性、感性无功实时补偿。

智慧交通

特来电“充、光、储”智慧车棚在智慧交通方面同样实现了突破，具备了车辆智慧停泊、车辆服务、预约充电等功能。比如实时查询车位状态，每个车位均安装地磁传感器，实时监测车位占用状态，并上传到特来电云平台，通过特来电APP就能实时查询车位空余信息；当车主发现有空闲车位时，可以在特来电APP上提前预约车位，车位上的智能地锁将自动升起，可以确保30分钟内车位不被占用。

智慧信息

智慧车棚还具有人机交互功能，车棚支柱既有储能功能，也具备大数据存储功能，安装的交互屏幕，一方面可以实现自然感应，当空闲时屏幕显示时间和天气等信息；用户靠近时，显示充电站主页，可查询多种集成信息；充电时则会切换到充电过程界面，是典型的人机信息交互应用。另一方面，车棚支柱的大数据存储功能可以记录电动汽车的充放电信息，上传到大数据云平台组成修车大数据库，可以实现车辆诊断、故障提醒、修车建议等延伸服务。

同时，该车棚还配置了能源管理系统，收集而来的发电、充电、放电、储能等数据均可实时查询显示，随时掌握用能情况。此外，智慧车棚在充电安全方面也进行了升级，除了配置特来电主动防护系统外，还加入了智能监控、声光报警、消防集成等技术应用，一旦出现安全问题，车棚在自动断电的同时，将瞬间开启声光报警装置和消防水路，实现早发现、早断离、早控制。

特来电智慧车棚只是电动汽车“充电网”的一个缩影，网的存在就是要实现群管群控、智慧调度、数据管理。而其所具备的新能源、新交通、大数据等多重智慧属性已开始慢慢创造出令人惊奇的价值。这不仅仅是特来电一次自主创新成果的落地，更代表着中国在世界智慧能源＋智慧交通领域的领先尝试，未来随着汽车充电网的成熟和完善，以充电网为平台，充电网、车联网、互联网的“三网”融合，还将为未来智慧城市发展带来巨大价值。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214424-1.html

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