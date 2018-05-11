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我国光伏制造及应用规模同步提升 分布式光伏成亮点

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-11 10:19

政府大力扶持可再生能源开发利用，为光伏全产业链发展提供良好政策环境。诸多数据表明，近年来我国光伏产业制造端生产规模和应用端市场规模同步提升，分布式光伏

政府大力扶持可再生能源开发利用，为光伏全产业链发展提供良好政策环境。诸多数据表明，近年来我国光伏产业制造端生产规模和应用端市场规模同步提升，分布式光伏则成为产业发展亮点。

这是记者从近日在上海举行的“2018年新能源电器联盟理事大会”上获悉的。

中国机电产品进出口商会新能源产品分会、低压电器分会秘书长张森表示，近年来我国光伏产业从制造端到应用端都呈现持续快速增长态势。从生产规模上看，2017年我国多晶硅硅片、电池片、组件产量分别较上年增长24．7％、39％、33．3％和43．3％。

从市场规模上看，2017年我国光伏新增装机量为53GW，较上年增长53．5％，远超全球37％的增速，连续5年位居世界第一；累计装机达到130GW，连续8年在全球居首。

我国光伏制造及应用规模同步提升 分布式光伏成亮点

张森表示，综合“十三五”规划及各方预测数据，2018年我国光伏新增装机水平预计约为45GW，在全球预计约100GW装机量中占据相当比例。

在政策引导和市场需求推动下，分布式光伏迎来“井喷”式发展。2017年新增装机量超过19GW，较上年猛增360％，其中户用光伏装机已达到2GW以上。张森表示，在过去5年新增装机占比超过36％的基础上，分布式光伏有望在分布式电价下调预期推动下出现新一轮抢装风潮，从而继续成为光伏产业发展的亮点。

包括太阳能在内，可再生能源展现出的良好产业前景吸引着相关企业的目光。去年6月“新能源电器联盟”正式成立，成员中包括了低压电器行业和可再生能源发电系统行业的众多企业。

上海电器科学研究院院长、新能源电器联盟理事长尹天文表示，联盟成立一年来，积极助力行业企业了解可再生能源和电器行业最新技术、产业及标准等发展趋势与动向，促进两个行业最新科研成果、创新技术交流，推动新型低压电器在新能源系统中的应用及技术发展。联盟将继续打造产、学、研、金、用的协作共赢技术创新平台，助力两大行业把握可再生能源领域的机遇，应对市场环境变化的挑战。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214425-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏制造应用规模

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