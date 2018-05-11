山东一企业发生溴素泄漏事件！

2018年5月9日14时左右，寿光域盟化工有限公司一溴素罐罐体发生倾斜，造成部分溴素泄漏, 现场出现短时红色烟雾带，未造成人员伤亡。事故发生后，寿光市安监、环保

1．富阳市向新化工溴素泄漏事故

2009年3月29日上午8时40分左右，富阳市向新化工有限公司十溴二苯醚生产车间的溴化反应釜垫片处发生溴素泄漏事故。经及时救援和处置，反应釜中的溴素转移至溴素应急罐中，消除了险情，未造成人员伤亡和重大经济损失。

初步分析，事故的主要原因是，机修工未按规范要求安装阀门，擅自采用小口径螺栓代替正常螺栓安装阀门（阀门孔径不配套），造成法兰连接间的密封垫片密封不严，并在生产过程中未实施旋紧加固等检查方法，因管线结合部位受力不均、螺栓松动导致密封不严造成物料渗漏。

2．藁城一公司发生溴素泄漏事故

2014年10月22日8时40分左右，位于石家庄经济技术开发区的合佳保健品有限公司发生溴素泄漏事故，事故未造成人员伤亡和其他财产损失。

3．台州临海杜桥医化园区溴素泄漏事故

2015年3月3日下午1点30分，浙江永太科技股份有限公司二厂区204车间溴化岗位加溴素过程中发生冲料，拉坏加料管子，致使溴素高位槽发生泄漏，产生大量黄烟，1人因皮肤灼伤，在台州医院治疗；1人因吸入刺激性气体，在台州医院留院观察。企业启动应急预案处置，现场采用液氨喷洒吸收空气中的溴，同时启用应急池收集地面污染物。

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溴素有关知识

一．溴素性质

深棕红色重质液体，容易挥发，常压下沸点58．78℃（控制精馏温度的依据），相对水密度3．1，相对空气密度5．5，气温低时能冻结成固体。有极强烈的毒害性与腐蚀性。在常温时，能挥发出有强烈刺激性的烟雾，刺激眼睛和呼吸道的粘膜，使人流泪和咳嗽，能灼伤皮肤，产生剧烈刺痛，不易医治。

与氢的亲合力甚强，类似氯而稍弱，与有机物混合，可引起燃烧。能溶于醇、醚、溴化钾溶液、碱类及二硫化碳，能溶于水。

警示词：危险化学品

活性反应

溴的性质很活泼，是强氧化剂，遇砷、锑放出火花而化合，对金属、一般的橡胶、塑料均有腐蚀性，只有玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、辉绿石、花岗岩等与溴接触稳定。――设备材质

溴的反应

溴与氨的反应：3Br2＋8NH3→N2＋6NH4Br 检漏

4Br2＋Na2S2O3＋5H2O→Na2SO4＋H2SO4＋8HBr

Na2S2O3可以作为解毒剂

溴与碱反应：

低温时：Br2＋2NaOH→NaBrO＋NaBr＋H2O

70 ℃以上时：3Br2＋6NaOH→NaBrO3＋5NaBr＋3H2O

碱石灰（NaOH∶CaO＝1∶2）用于处理泄漏的溴

燃烧和爆炸危险性

助燃。与易燃物和可燃物（如苯、糖、纤维素等）接触发生剧烈反应，甚至引起燃烧；和氢、甲烷、硫黄、锑、砷、磷、钠、钾等金属粉末发生剧烈反应，甚至引起燃烧爆炸。

健康危害

侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。

对皮肤、黏膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道黏膜的刺激症状，并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状；吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入，除黏膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合症。

毒理学资料 急性毒性 LC50：4905mg／m3（小鼠吸入，9min）

急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20－30min。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10－15min。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入 ：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

二．溴素的应急处置原则

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器。穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。

小量泄露：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集与容器中。

大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

据国家安全监管总局统计，2017年，化工行业共发生事故203起、死亡238人，事故总量依然很大，重大事故仍未得到有效遏制。目前全国有近30万家危化品生产经营单位，其中安全保障能力比较差的小化工占80％以上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214427-1.html

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