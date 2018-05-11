中国邮政：力争2020年城市新增投递用车全部使用新能源车

10日，中国邮政集团公司（下称中国邮政）总经理李国华在京表示，到2020年，力争在城市新增投递用车上全部使用新能源车辆，包裹电子运单使用率达到90％以上，可降
10日，中国邮政集团公司（下称中国邮政）总经理李国华在京表示，到2020年，力争在城市新增投递用车上全部使用新能源车辆，包裹电子运单使用率达到90％以上，可降解的绿色包装材料应用比例达到50％以上，节能环保项目及服务贷款增长50％以上。
李国华是在当天举行的绿色邮政行动发布会上作如是表述的。李国华在会上表示，力争用3年时间，用绿色发展理念指导邮政生产经营各方面工作，带动邮政生产方式的转变，为社会各界提供绿色产品和服务组合。
近年来，中国邮政加速推进绿色经营，如加大使用清洁能源运输车辆力度，在部分城市试点使用新能源汽车，大力推进干线邮路甩挂运输，推广使用电动三轮车投递；大批量使用可重复利用的绿色邮袋，每年减少使用一次性塑料编织袋上亿条；在提升服务能力方面，投入1000亿元人民币推进信息化建设，实现全网邮件日峰值处理能力提高18倍，快递包裹邮件全国县及以上城市全程平均时限缩短48小时等。
此外，在当天的发布会上，中国邮政旗下的邮政储蓄银行与中国节能环保集团有限公司交换签约文本，双方将在战略合作协议的框架下，积极开展资产业务、结算业务，在京津冀区域减排及污染防专项贷款保函业务、债券承销业务等方面进行合作。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214428-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
据统计网站Statista与市场研究公司Dalia Research对全球43000名消费者进行的调研表明，“德国制造”在消费者心中的喜爱度位居第一(排在其后的是瑞典制造和欧盟制
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。