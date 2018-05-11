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海陆重工定增7.5亿元完善光伏产业布局

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-11 12:01

近日，海陆重工发布公告称，公司完成了非公开发行股票购买宁夏江南集成科技有限公司83．60％股权交易对价等事宜，共计募集资金7．5亿元。

近日，海陆重工发布公告称，公司完成了非公开发行股票购买宁夏江南集成科技有限公司83．60％股权交易对价等事宜，共计募集资金75亿元。

公告显示，本次非公开发行公司共向73家符合条件的机构及个人发送了认购邀请书，收到了4家投资者申购报价单。其中，吴雪、陆霜杰、宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）均以自有资金认购，渤海汇金证券资产管理有限公司属于私募基金，以产品认购。

本次交易完成后，公司持有江南集成83．60％股权，江南集成成为上市公司的控股子公司，通过本次交易，公司将进一步加大光伏行业的投入力度，促成公司业务整体转型升级，形成从环保设备的研发生产到光伏电站运营、光伏电站EPC业务协同发展的新局面。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214429-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏海陆重工

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