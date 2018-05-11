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南方五省区光伏发电基本全额消纳 清洁能源发电量占比超50%

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-11 12:02

中国南方电网有限责任公司在10日的新闻发布会上披露，2017年南方五省区清洁能源发电量和装机占比双双超过50％，清洁能源成为“主流”。

中国南方电网有限责任公司在10日的新闻发布会上披露，2017年南方五省区清洁能源发电量和装机占比双双超过50％，清洁能源成为“主流”。

南方电网公司系统部发电计划编制人员袁泉说，今年一季度，南方电网公司采取多项举措，实现南方五省区水电全部消纳，风电、光伏发电基本全额消纳。

2017年南方电网公司开展清洁能源调度，优先安排高效、清洁机组发电，全年减少标煤消耗1766万吨，减排二氧化碳4698万吨。其中，全年完成西电东送电量首次突破2000亿千瓦时，创历史新高。

来自南方电网的数据显示，2017年南方五省区非化石能源（即清洁能源）发电量、装机占比分别为50．8％、50．2％，超过全国平均水平。南方电网公司今年已制定了促进清洁能源消纳24项重点措施和清洁能源调度工作方案，力争通过这些措施，继续提高清洁能源电量比重，确保风电、光伏新能源基本全额消纳以及核电保障性消纳。

南方电网的供电质量也在不断提升。据统计，2017年南方电网供电的五省区中心城区客户年平均停电时间2．14小时，停电时间比上一年度减少21．3％。国家能源局、中国电力企业联合会2017年发布的电力可靠性指标显示，2016年全国城市中，广东的珠海、深圳、广州和中山4个城市包揽了前四名。

去年11月，南方电网发布《供电服务承诺》，承诺城市地区供电可靠率不低于99．9％，农村地区供电可靠率不低于99．5％。故障停电后，供电抢修人员到达现场平均时间分别为城市地区45分钟、农村地区90分钟、特殊边远地区2小时。抢修人员到达现场后恢复供电的平均时间分别为城市地区4小时、农村地区5小时。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214430-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:清洁能源光伏发电

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