Uber CEO：将在几个月内重启自动驾驶测试

美国时间本周三，Uber CEO Dara Khosrowshahi在Uber第二届Elevate年度大会上表示，公司的自动驾驶车队会在“几个月内”恢复测试。
美国时间本周三，Uber CEO Dara Khosrowshahi在Uber第二届Elevate年度大会上表示，公司的自动驾驶车队会在“几个月内”恢复测试。今年三月，一辆Uber的自动驾驶SUV在美国亚利桑那州造成了车祸，导致一位行人死亡。Uber的自动驾驶测试项目也自那时其暂停至今。
不过Khosrowshahi对此似乎并不是非常有信心。他表示，这需要等待美国国家运输安全委员会（NTSB）的报告，报告发表后，Uber的测试车很快机会回到测试道路上。
对于新一轮的测试，Uber方面也表示，测试车“能有多安全就有多安全”。
Uber在车辆安全的设计上已经遭到不少诟病。近期的一项调查就发现，上述的这起事故可能是因为车辆安全系统为了防止频繁误报而进行了调校，最终导致将行人识别为其他物体而引发的。
此外，Uber的自动驾驶测试车上原先配备有两名安全员，事故发生前，安全员的人数被减少到了一人。根据警方公布的视频，在这起事故中，该安全员似乎并未将注意力集中在驾驶上。
不过根据《卫报》的报道，一封被曝光的电子邮件显示，Uber的CEO Khosrowshahi去年8月上任的时候曾一度打算停止Uber的自动驾驶项目。但是他之后再回心转意，似乎已经决定将Uber的未来押宝在自动驾驶上了。
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