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“德国制造”为何能屹立于制造业之巅？

点评

科技传媒网 中国机床商务网 2018-05-11 12:04

据统计网站Statista与市场研究公司Dalia Research对全球43000名消费者进行的调研表明，“德国制造”在消费者心中的喜爱度位居第一(排在其后的是瑞典制造和欧盟制

提到“德国制造”，小到指甲刀，大到汽车，但凡是德国生产出来的产品，似乎都备受人们青睐。据统计网站Statista与市场研究公司Dalia Research对全球43000名消费者进行的调研表明，“德国制造”在消费者心中的喜爱度位居第一(排在其后的是瑞典制造和欧盟制造)。其中，不同于瑞典的“地位标识”和“正品”，德国产品的普遍标签为“质量”与“安全”。

“德国制造”为何能屹立于制造业之巅？

在惊叹德国产品良好口碑的同时，笔者也不禁陷入沉思，缘何德国制造如今的口碑如此之好？他们的产品质量水平为何始终站在行业前列？

代代积累 专心做好一件事

在德国，很多企业都是家族企业，他们往往是专注于某个领域、某项产品的“小公司”、“慢公司”，经过一代代人的技术积累和坚持，将自己专注的产品不断臻至完美，它们大多是拥有百年以上经历、高度注重产品质量和价值的世界著名公司，也被称为“隐形冠军”。在过去的25年中，提出“隐形冠军”这一概念的赫尔曼・西蒙收集了全世界3000家隐形冠军公司的数据，其中德国拥有1307家隐形冠军企业，是数量最多的国家。在隐形冠军企业中，大部分企业因为不和终端消费者产生直接联系，而不为人所知。但是在其客户眼里，却享有至高无上的声誉和具有不可替代的地位。比如在机床行业，德国机床企业的隐形冠军就有克林贝格集团、通快集团、因代克斯公司、埃马克公司等。

“德国制造”为何能屹立于制造业之巅？

德国拥有如此多的隐形冠军，很重要的一点原因是因为德国人对于产品的思考并不仅限于“将产品做出来”，更多的时候是站在用户角度去思考。就像生产机床，普通厂家的思路是，将采购回来的部件、配件按照自己公司的风格进行组装，加工精度过得去就可以了；而德国人的思路是，如果我是用户，在使用这台机床的时候，除了需要达到我想要的精度以外，我还会需要什么。对客户而言，买回去能帮他解决问题的产品，能赚钱的就是好产品。优秀的企业不仅帮客户解决原本想解决的问题，还会帮客户解决他未曾想到的麻烦事儿。

以德国Wurth公司为例，Wurth公司是全世界螺丝销售额最高的企业，它有个很小的发明：在建筑业要用大量的螺丝和螺丝刀，但是要找到大小正好合适的很费时。因此他们进行了一个创新，就是在同等规模的螺丝和螺丝刀上贴个同样颜色的小标签。这些完全不是高技术的东西，却对顾客的价值非常大。类似于Wurth公司的德国企业还有很多很多，他们通过一代代人的积累，将自己专注的产品不断改进，使其用户能够拥有更好的使用体验。

据了解和调查，德国企业往往专注于某一个细分领域，集合几代人的力量与智慧，去把某一件产品做得更好。在刚刚结束的2018立嘉国际智能装备展览会――首届国产机床企业大咖故事沙龙会上，针对“中国人能否造出好机床？”这一问题，来自重庆宏钢数控机床有限公司的王传宏总经理也表示：“如果我们能通过几代人的努力，把一个机床产品做好，那我们就能成功。”

高瞻远瞩 用利润换取更高质量

德国的产品往往在价格方面会高于同行业的其他产品，在其他厂家都在靠低价来吸引用户的时候，德国企业却偏偏选择把产品质量做到更好，提升产品可靠性，用产品优越的性能、质量与服务来吸引客户。在发展过程中，德国企业更多考虑的是更长远的、可持续发展的问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214432-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国制造德国制造

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