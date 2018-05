大笔投资350亿美元 马云带领阿里走向光明还是黑暗

(原标题:Jack Ma Takes Alibaba On A New Path, For Better Or Worse)

图示:阿里联合创始人兼执行主席马云

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息,据国外媒体报道,分析师表示阿里巴巴的丰厚利润很可能会因过快增长的运营成本而受到冲击。此外由于该公司在尝试采用最佳的货币化战略,新进扩张所带来的回报可能需要数年时间才能实现。

市场研究公司Dealogic的数据显示,到目前为止阿里巴巴在世界最活跃的投资者中排行第11位,其新近投资达到350亿美元,这一数字已经超过了私募股权管理公司黑石集团(Blackstone Group)和凯雷集团(Carlyle Group)。

长期以来阿里巴巴从其庞大的购物网络中获得丰厚的回报。但是在面临激烈竞争的情况下阿里巴巴为新举措投入了巨额资金,因此集团的高额利润已经不再是板上钉钉的事情。

阿里巴巴的美国竞争对手亚马逊采用直销模式,其业务依赖于自建物流和商品。相比之下,阿里巴巴建立的是轻资产市场,成为市值5000亿美元的庞然大物。阿里巴巴在线撮合卖家和买家,每年从关联的广告和佣金中赚取数十亿美元,但其不必花费大量资金来管理商品或物流。

然而随着中国整个网络购物市场的增长放缓,联合创始人兼执行主席马云正在逐步放弃这一轻资产管理理念。近几个月来,阿里巴巴积极拓展物流、云计算和实体零售业,寻求利用数据分析等自主开发的技术对中国价值5万亿美元的零售业进行改造升级。但追求这些新机遇的代价是:阿里巴巴丰厚的利润很可能会因过快增长的运营成本而受到冲击,而分析师表示,随着该公司尝试实施最佳的货币化战略,新进扩张所带来的回报可能需要数年时间才能实现。。

创记录的投资

随着阿里巴巴对新业务的投资不断创纪录,相应风险也越来越大。根据Dealogic的说法,阿里巴巴及其子公司去年宣布完成51笔价值210亿美元的交易,该集团扩大了其物流和实体零售领域的业务,其中包括控制物流公司Cainiao,并收购了大卖场股权运营商Sun Art价值29亿美元的股份。今年的步伐甚至更快:迄今为止阿里巴巴在全世界最活跃的投资者中排行第11位,新近投资达到了350亿美元。Dealogic数据显示,这一数字甚至高于私募股权管理公司黑石集团和凯雷集团。其中包括以95亿美元收购饿了么的食品配送业务。该公司试图整合线上和线下购物,部分是通过利用饿了么庞大的配送网络来实现其在30分钟内直接向消费者发货的承诺。作为其全球扩张战略的一部分,该公司最近还收购了巴基斯坦电子商务平台Daraz,以增加集团在南亚的影响力。

“他们正在投资于多元化传统电子商务的业务,”中国北京大学教授保罗·吉利斯(Paul Gillis)表示,“由于他们无法按照过去的发展速度持续增长,他们需要拓展业务属性。”

不确定的回报

但是,阿里巴巴的新业务将会带来多大回报还有待观察。该公司希望通过向实体店销售零售技术,这样一来店主可以更好地了解客户偏好,并根据阿里巴巴提供的数据和网络工具相应调整店铺运营,从而增加店铺营收。同时,大手笔收购线下实体店的股权使得阿里巴巴能够与合作伙伴更密切地合作,从而测试这些新技术,同时抵御来自腾讯的竞争。据悉,腾讯也正在与零售商合作分享自己的分析工具和计算平台。

根据市场研究公司86 Research王晓燕(音译)的统计,尽管在这一领域投入了数百亿美元,但新零售业务在阿里巴巴第一季度97亿美元营收中仅占10%,主要来自阿里巴巴旗下盒马生鲜连锁超市以及银泰百货的商品销售。该公司的愿景远远没有实现,因为中国的零售业格局非常分散,这意味着中国数百个主要零售品牌没有一种万能的方法来应对客户。

市场研究公司Pacific Epoch的分析师朱棣文(Steven Zhu)表示:“你需要一个可扩展的运营来帮助(新零售)实现货币化。目前还没有明确的解决方案。”

利润影响

同时,阿里巴巴必须适应更高的运营成本和更低的利润率。在第一季度,由于公司云计算和娱乐部门和腾讯以及百度等本土企业竞争日趋激烈,支出和亏损不断攀升,导致净利润下降了29%,而经营性利润率下降至15%。市场研究公司86 Research的王晓燕表示,阿里巴巴的盈利不太可能回到过去的水平,因为公司不再只是一个在线市场。野村证券(Nomura)分析师史嘉隆(Shi Jialong)持有类似观点,他在最近的研究报告中写道:“由于持续投资新零售,视频,物流业务,同时进行海外扩张,阿里巴巴2019财年及其后的利润率将继续下降。”

但是阿里巴巴首席财务官武卫在几个月前表示,低利润率不应该等同于低利润。在上周的分析师电话会议上,她承诺将加大对未来增长业务的投资力度,同时将下一财年的营收预期提高至60%,其中核心商务部门的销售额预计将增长50%,其余部分来自上述新业务。

图示:一位盒马生鲜的员工在帮助消费者挑选海鲜产品

“我们的重点是扩大业务并增长绝对利润,而不是死盯着利润率,”武卫在电话中指出,“随着新零售业务的权重不断增大,我们的利润结构可能会发生重大变化。”

就目前而言,投资者似乎已经有所平静,公司周一和周二的股票表现扭转了近期连续下跌的颓势。但Pacific Epoch的朱棣文表示,阿里巴巴仍然需要做更多的事情,以证明核心业务以外的支出增长是合理的。特别是诸如腾讯旗下拼多多等其他电子商务平台可能成为抢夺阿里巴巴用户的真正竞争对手。

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214433-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm