微博高管：相信广告量还有一定上升的空间

科技传媒网讯 网易科技新闻5月10日消息，微博公司（NASDAQ：WB）昨日公布了截至2018年3月31日的第一季度未经审计的财务报告，净营收3.499亿美元，同比增长76%，超过公司3.35亿美元至3.45亿美元的预期。

财报发布后，新浪董事长兼首席执行官、微博董事长曹国伟、新浪首席财务官张怿、微博首席执行官王高飞等公司高管出席随后举行的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

花旗银行Alicia Yap：管理层可否预测下第二季度的利润增长率情况？今年带动收入增长的可能原因是什么？目前微博在社交广告中大概的市场份额是多少？一年前大概是多少？

张怿：目前我们还比较难对第二季度的利润增长情况作出预测，一般要到季度末根据库存消耗和分配才能够得到结果。

王高飞：第二个问题有关于第二季度增长驱动。首先，今年整体移动互联网市场的增速有所下降，但是我们在第一季度还是保持了较快的用户增长。对于Ad load（广告负载）方面，去年四季度和今年一季度的平均值几乎持平。因为随着微博热门流和视频流的增长，我们相信广告负载还有一定上升的空间。同时，视频流的广告负载能力还比较低，仅为整体信息流的一半。一季度我们对曝光型的广告，也就是针对于品牌市场的广告进行了提价，幅度区间在10%到20%之间。目前，与其他竞品相比，由于用户增长的原因，我们在价格上还是有一定优势的。另外在社交市场广告份额这方面，我们还没有这方面的数据，所以很难提供一个具体的份额增长和趋势，不过从我们整个客户市场分布来看，客户主要分为“K客户”和“SME客户“。“K客户”投入整个社交领域的预算在不断增加。正如我刚才所提到的，在过去的一年里，微博在整个客户市场的影响力和份额获取都是比较有优势的，而且这个优势在不断扩大。对于“SME客户“，有一部分是类似于电商的客户，微博相对于其他平台而言是具有天然优势的。这些客户在微博的营销效果也比其他平台要好，因此我们对微博市场份额的增长是有信心的。“SME客户“中另外一类就是APP和游戏类客户，这样我们的竞品就不单单是社交产品，还包括百度信息流、头条这种新闻类的产品。刚才我也提到了，我们目前主要的工作是向这些中小型的客户开放视频流的广告负载。以前他们在视频流里的投放量是有相对限制的，今年我们会放开这些限制。

巴克莱银行Gregory Zhao：我第一个问题有关于中国网络广告市场，管理层可否量化下社交类和新闻类广告的市场需求情况？对于这两类广告广告商的预算支出分别是多少？管理层可否更新下将于今年下半年开展的广告季的当前进程？对于今年货币化的可能贡献情况？2018年预计月活跃用户量大概是多少？净增长是否会和去年持平？

王高飞：刚才已经提到过了，广告市场需求主要分为两部分。如果从K客户或者社交营销客户来看，需求增长的趋势还是挺明显的。从SME客户来看，今年在市场竞争方面的压力较去年有所增加，但是在Ad load和广告库存方面，我们会在一二季度做更多的工作。关于“超粉”，这个我们去年上线的产品让我们的几个流，包括关系流、兴趣流以及视频流的一些客户进行混合竞价。K客户也会进入这个体系里面进行竞价，这样对我们长期提升广告营销的效率也是有帮助的。因为在去年的三四季度，包括整个电商、O2O和我们游戏类的客户都在平台进行竞价，所以这个需求是非常大的。但是从今年一季度来看，由于是电商的淡季，O2O方面也有一定的压力。因为只有游戏类的客户在里面竞价，所以我们一季度的eCPM（每千次展示广告收入）相对于去年环比来说增速不是很快。所以说对于整个月活跃用户增长，一方面我会看整个移动互联网行业的增速，比如说手机的售卖增速，较去年比有明显的下降。虽然今年我们与手机厂商的合作较去年比有百分之三四十的提升，但是对于今年来自于移动端的新增和安装的压力还是有的。同时我们也关注到市场里一些新的短视频类的产品，在一季度的增速更快，对互联网其他品类的产品造成了一些增长方面的影响。但是，这一增长的压力更多的来自日活跃用户量和市场的层面。而月活跃用户量的增长更多的是来自于市场增速问题，这也是我们今年增加用户新增预算以及产品研发和活跃用户获取预算的原因。（秦昕）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214434-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm