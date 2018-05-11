3D打印跨界创业

张晓润、宋少峰、邹晨三位在不同公司做3D打印研发的年轻人在西安成立了自己的小蛮腰文创公司，跨界创业。

2016年，张晓润、宋少峰、邹晨三位在不同公司做3D打印研发的年轻人在西安成立了自己的小蛮腰文创公司，跨界创业，一方面为文化艺术领域合作伙伴提供设计、制作及后期一体化3D打印定制服务，另一方面通过科技将艺术家的作品另类呈现，赋予艺术作品全新的生命。

创始人之一的邹晨说，目前，团队正在设计研发中国风机甲产品，希望未来在酷与时尚的背后，将中国传统文化在玩中传播出去。新华社记者 刘潇 摄

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