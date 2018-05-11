山西首家高速公路分布式光伏发电项目试运行

高速公路分布式光伏发电项目是在全省高速公路现有建筑物屋顶、停车场遮阳棚、光伏棚等场所顶部布置新能源组件，实现光伏发电。
位于榆社东高速公路收费站的分布式光伏发电项目
5月10日，记者从山西路桥集团获悉，近日，随着榆社至和顺高速公路榆社东收费站光伏智能电表读数的稳定跃升，我省首家高速公路分布式光伏发电项目成功试运行。
高速公路分布式光伏发电项目是在全省高速公路现有建筑物屋顶、停车场遮阳棚、光伏棚等场所顶部布置新能源组件，实现光伏发电。
按照“交通＋能源”“高速＋光伏”的清洁低碳路域经济发展思路，山西路桥集团在地方政府及电力公司的大力支持下，由所属机电公司在榆社至和顺高速公路成功建设了分布式光伏发电项目，实现了我省高速公路在该领域零的突破。
山西路桥集团目前已完成全省高速公路收费站、服务区分布式光伏规划方案，并就枢纽、互通、隧道布设方案进行前期调研。预计全省可安装光伏容量总计100MW，建成后年生产清洁电量1．75亿千瓦时，预期年收益1．85亿元。
值得一提的是，与火力发电相比，该项目年可节约标准煤5．4万吨，减少二氧化碳排放13．4万吨、二氧化硫排放945吨、粉尘排放3．2万吨，节约用水20．5万吨。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214440-1.html
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