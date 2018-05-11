全国首家“渔光互补”电站开发 宝应入选领跑基地名单

据了解，宝应基地建设采用的是全国首家“渔光互补”开发方式，总装机容量2．08吉瓦，共将建设22个“渔光互补”电站，规划分三期建设，拟利用水面6．4万亩。宝应

5月10日－11日，第三届中国光伏＋创新发展论坛暨领跑基地技术交流会在宝应举行，交流发展经验和最新研究成果，探讨产业跨界融合创新发展。

中国光伏＋创新发展论坛是我国光伏行业年度盛会。2017年，宝应县获批成为国家生态渔业光伏发电“领跑者”示范基地，采用全国首家“渔光互补”开发方式，规划打造成集光伏电站建设、光伏技术先进示范、生态渔业养殖、特色渔业休闲旅游为一体的综合开发基地。截至目前，宝应县光伏发电总装机容量超800兆瓦，建成并网发电200兆瓦以上，先后吸引了一批央企国企、行业龙头投资合作。

宝应入选领跑基地名单

现场，江苏省发改委党组成员、省能源局局长杭海介绍，宝应县立足自身特点，在太阳能资源、土地资源等自然禀赋条件不是很好的条件下，成功入选2017年光伏发电应用领跑基地名单，充分说明宝应的工作得到国家能源局的肯定。

据介绍，近年来，宝应光伏发电产业从无到有，飞速发展。目前，全县光伏发电总装机容量超800兆瓦，建成并网发电200兆瓦以上，已经先后吸引续笙新能源、上海晶科、华电集团等一批央企国企、行业龙头来宝投资合作，光伏应用与制造产业已成为宝应实体经济创新发展、转型升级的重要增长极。

全国首家“渔光互补”开发

据了解，宝应基地建设采用的是全国首家“渔光互补”开发方式，总装机容量2．08吉瓦，共将建设22个“渔光互补”电站，规划分三期建设，拟利用水面6．4万亩。宝应这一示范基地此次入选，将为扬州争创国家新能源示范城市建设再添新动力。

宝应发改委相关负责人介绍，宝应基地渔光互补、一地两用的特点，能够极大地提高单位面积土地的经济价值。同时，“光伏＋渔业”有机结合，改变了传统的渔业生产方式，产生了促进水产养殖业优化升级的衍生效应。据悉，宝应这一示范基地建成后将成世界最大的“渔光互补”“暂态储能”项目，示范引领效应值得期待。

规划建设光伏制造产业园

据悉，宝应将借助成为国家“领跑者”光伏基地的契机，以该县经济开发区为核心，规划建设面积达3平方公里的光伏制造产业园，以加快构建先进光伏发电装备制造与应用完整的产业链。

根据规划，“十三五”期间，宝应县拟在西安丰镇、射阳湖镇、广洋湖镇、柳堡镇、泾河镇、鲁垛镇、夏集镇进行光伏基地建设。光伏电站拟采用“渔光互补”开发方式，将规划区域打造成集光伏电站建设、光伏先进技术示范、特色水产品养殖、特色渔业休闲旅游于一体的综合开发基地。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214441-1.html

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