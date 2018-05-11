环保产业将进入低估值时期

“资本市场对环保产业的态度和反应非常现实，未来2年～3年，资本市场对于环保类上市公司或者拟上市公司的低估值将成为常态化，企业要适应这种短期内的低估值。”中金公司副总经理戚政韬在近日由中国环境报社中国环保产业研究院主办的第五届绿金汇沙龙上表示。

据了解，本届沙龙以“2018年环保产业趋势前瞻”为主题，中国环保产业研究院还与和君咨询生态环保事业部（和谨咨询）联合发布了行业发展前瞻性报告《2018 生态环保行业大势》。

资本热潮减退

行业从轰轰烈烈的环保建设转入日渐平淡的常态投入，低估值将成常态化。

前两年，环保市场热度高涨，产业融合不断加强，跨界正在成为趋势。彼时，PPP模式如火如荼，不少基建类大型国企、央企进入；近两年，互联网、数字化等新技术普及应用，“互联网＋”概念再起，有的互联网企业也看好环保行业。

现在，葛洲坝、百度、阿里巴巴等企业都进入环保行业，带来资本或与资本密切相关，将在行业有大手笔、大动作。中环联理事长张益认为，目前资本对行业和企业的影响，已经大于技术创新和商业模式。

“跑马圈地之后，应警惕风险。”他认为，今年不少环保公司的年报显示亏损率较高，特别是前几年大批量拿项目的公司。产业链较长、业务范围较杂的企业、没有创新的企业、以及盲目跟风的企业将面临较大风险。

和君咨询生态环保事业部总经理李向群也认为，目前环保行业竞争激烈，平均净利润增速可能下降。同时，行业逐渐得到规范，PPP等模式也更加注重防范风险。行业正在从轰轰烈烈的环保建设转入日渐平淡的常态投入。

那么，“渐退”之势逐渐显现，行业将面临哪些变化？

戚政韬对此表示，低估值将成产业常态化，但在行业规范后，环保企业的估值将向上提高，特别是运营类企业的估值将有所提高，但不会回到前两年四五十倍估值的水平了。

去年12月底到今年1月初，环保类上市公司特别是龙头企业有一波急跌。“站在资本市场角度来看，这传达出行业已经过了狂飙的阶段，市场预期已经有所降低。从环保企业家角度来看，对资本市场的预期一定不能过高，要适应平稳中增长的态势，回归到经营企业的本质。”戚政韬说。

作为跨界者，知合环境发展有限公司总裁王亚超也希望看到环保产业健康发展，不要因个别环保企业存在的风险和不稳定的经营状况，让资本市场对行业产生质疑，导致环保企业整体的市盈率下降。

协同融合趋势正在显现

加速与金融融合，不同领域的企业协同作战，提供不同的解决方案

“行业正在显现协同和融合的趋势，产融结合越来越重要。”王亚超表示。

李向群分析认为，2018年将是“大融”元年，在国家层面已经显现。生态环境部组建，将原环境保护部的职责与国土、水利、农业等部门的污染防治职责整合在一起，加强了统一管理，体现了部门融合。

国家层面释放了明确信号，产业的融合正在加强。李向群认为，产业发展与环境保护将从对立面走向融合，环保企业加速奔赴资本市场与金融融合，同时，企业间跨界联合形成平衡生态或将开始尝试。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214442-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm