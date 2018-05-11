幂派分布式制造 3D打印机变身工业4.0节点

3D打印技术已经实现了从熔融沉积、光固化到激光烧结等的技术加速发展，能够支持的材料也从民用级的塑料树脂，升级到工业级的高强度金属和航空军工级的高精度高加

3D打印技术已经实现了从熔融沉积、光固化到激光烧结等的技术加速发展，能够支持的材料也从民用级的塑料树脂，升级到工业级的高强度金属和航空军工级的高精度高加工复杂度的合金。目前3D打印的打印速度、精度已经逐渐可以与传统生产工艺竞争，同时3D打印独有的规模化定制生产能力和天然的数字化设计制造属性，使得3D打印逐渐拥有引领新一代数字制造革命的巨大潜力。这或许是工业4.0的一个网络化变身，变成一个个制造节点。

MIP.AI幂派，是基于区块链技术的数字化制造生态协议，致力于将全球的3D打印机、CNC机床等数字化制造设备连接起来，建立分布式制造生态链，让每台制造设备都成为全球制造网络的一个节点。根据发展规划和资源部署，率先接入3D打印机，因此MIP.AI幂派早期又被称为“区块链3D打印币(代号3DP)”。MIP.AI幂派的愿景是构建全球数字化分布式制造新生态，将设计师、工程师、需求方、设备拥有者关联起来，革命性地重构制造业创新产业模式。

MIP.AI，是Make It Product. Artificial Intelligence的缩写，旨在结合人工智能和区块链技术，将设计变成产品)，中文名“幂派”(意味着指数级增长，幂函数是基本初等函数之一。y=xα(α为有理数)的函数，即以底数为自变量，幂为因变量，指数为常数的函数称为幂函数)，致力于链接全球的制造终端，将制造业数字化，构架分布式制造网络，智能化驱动人类的生产活动。

数字化分布式制造链(Digital distributed manufacturing chain)，将借助区块链的去中心化思想实现这个转变：例如你想定制一辆汽车模型，只需要在MIP.AI幂派平台上传你的设计需求，即可实现全球分布式、协同式的设计和制造，随后所有的部件都快递到你家，你即可组装成一辆完整的汽车模型。

随着工业4.0及物联网、人工智能技术的逐渐成熟与普及，传统制造业的流程和体系已经难以达到效率最优，我们尝试用第一性原理，来重新解构制造，发现制造环节的基本原理，并利用区块链、物联网、人工智能等技术，重构制造链。未来的制造业，应该满足几个基本原则：

①分布式

从时空效率最优的角度来讲，制造节点离消费者越近越节省时间和成本。以前大工业时代利用高度集中化的厂房来实现生产高效率，但是物料运输和存储环节增加了很多成本。随着生产设备智能化水平越来越高，自治能力越来越强，结合人工智能及大数据对各地产能的预测性调度，未来幂 派分布式制造模式将成为更高效更强大的制造体系。

②网络化

网络化是大数据和人工智能发挥巨大价值的基石。利用互联网实现人与人的联通，利用物联网实现M2M(设备联通)，利用区块链实现信息世界与物理世界的价值联通。

③柔性化

个性化、定制化生产会逐渐成为主流，这就要求制造业有更强的柔性化生产能力，能够更快响应生产需求的变更和更聪明的调整生产资源配置。结合物联网技术和区块链提供的边缘计算和感知能力，柔性化将成为智能制造的基础特性。区块链3D打印币(代号3DP)生态，把这种技术基础打造好，开放给更大的市场。

④透明化

制造业属于典型的多角色、多流程、长周期的复杂业态，角色之间的合作效率和内外部流程运作效率的提升非常依赖信息的高度透明化和可信任。幂 派区块链在制造业中的透明化需要满足几个要求：数据可信任 、权限可控、实时性 。

⑤智能化

大数据和人工智能将赋能与设计、仿真、制造环节，未来的制造链将充分挖掘万亿级传感器采集的物联网大数据和互联网大数据，实现诸如智能需求预测、智能报价、智能资源匹配、智能制造执行、智能物流等，成为一个可持续进化和迭代演进的智慧制造网络。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214443-1.html

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